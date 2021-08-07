Çıkan yangında iki evin çatısı hasar gördü
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Çıkan yangında iki evin çatısı hasar gördü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çıkan yangında iki evin çatısı hasar gördü Yozgat'ta çıkan yangında iki müstakil evin çatısı kullanılamaz hale geldi.

Çıkan yangında iki evin çatısı hasar gördü

YOZGAT - Yozgat'ta çıkan yangında iki müstakil evin çatısı kullanılamaz hale geldi.

Erdoğan Akdağ Mahallesi'nde çatı tadilatı yapılan müstakil bir evin çatısında çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle bitişik evin çatısına sıçradı. Evlerden dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında iki evin çatısı kullanılamaz hale geldi.

Yangının ardından itfaiye ekipleri soğutma çalışması başlattı.

Çıkan yangında iki evin çatısı hasar gördü
Çıkan yangında iki evin çatısı hasar gördü
Çıkan yangında iki evin çatısı hasar gördü
Çıkan yangında iki evin çatısı hasar gördü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bahadır Muhlis Gökgül

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