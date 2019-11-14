Çıkan yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi
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Çıkan yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi

Bolu'nun Göynük ilçesinde ahşap evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

14.11.2019 10:13 | Son Güncelleme: 14.11.2019 10:15
Çıkan yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi

'nun ilçesinde ahşap evde çıkan yangın, ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çubuk Köyü Saki Mahallesi'nde Recai Çelik'e ait ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen Göynük Belediyesi ekipleri çıkan yangını diğer evlere sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Çıkan yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi
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