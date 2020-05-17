Çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
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Çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Mersin'in Silifke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
17.05.2020 16:58 | Son Güncelleme: 17.05.2020 16:59

Mersin'in Silifke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kargıcak Mahallesi Kayrak mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine orman işletme müdürlüğü bünyesindeki çok sayıda personel ile 7 arazöz, üç su tankı ve bir helikopter bölgeye yönlendirildi.

Ekiplerin, alevleri söndürmek için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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