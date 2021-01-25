Cihat ne demek? Cihat tarihçesi! İslam'da Cihat ne demek?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Cihat ne demek? Cihat tarihçesi! İslam'da Cihat ne demek?

25.01.2021 14:45 | Son Güncelleme: 25.01.2021 14:49
Cihat ne demek? Cihat tarihçesi! İslam'da Cihat ne demek?

Mücadele anlamında kullanılan Cihat kelimesi sözlükte nedir? Cihat ne demek? Cihat tarihçesi! İslam'da Cihat ne demek? Cihat tarihçesi!

Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen Cihat, sözlükteki anlamı ile gayret etmek, bir işi yapabilmek için imkanları kullanma anlamında kullanılır. Peki, İslam'da, Kur'an-ı Kerim'de Cihat ne demek? Cihat tarihçesi!

CİHAT NE DEMEK

Cihat, İslami bir terim. Arapça "mücadele" kökünden gelir ve güncel Türkçede çoğunlukla "İslam uğruna savaşma" anlamında kullanılır. Arapçada cihad sözcüğü c-h-d kökünden türemiştir. Cehd, "gayret etme", "bütün gücünü kullanma" mânâsında, cihad ise geleneksel anlamda silah ve savaşları da kapsayan "mücadele" anlamında Kur'an ayetlerinde de kullanılan Arapça bir kelimedir.

İSLAM'DA CİHAT NE DEMEK?

Cihat çoğu kişi tarafından savaş olarak düşünülse de, Cihat, İlahî gerçekleri insanlara anlatmayı, bu uğurda çile çekmeyi, yeri geldiğinde zalimin yüzüne haksızlığını açıkça dile getirmeyi de cihad sayılır.Cihad Kur'ân-ı Kerîm'de isim olarak dört, bundan türeyen fiil şeklinde yirmi dört yerde geçmektedir; "cihad eden" anlamındaki mücahid ise iki âyette zikredilmiştir (bk. M. F. Abdülbâki, el-Mu?cem, "chd" md.).

CİHAT TARİHÇESİ

Geçmişten günümüze Müslümanlar gayrimüslimler ile savaşlar genellikle politik nedenler olarak bilinse de dinî boyutunu vurgulamak için cihat olarak adlandırılmıştır. Bu duruma özellikle 18. ve 19. yüzyıllarda Sahraaltı Afrika'nın Müslüman bölgelerinde rastlanırdı. Örneğin Osman dan Fodio, 1804 yılında bugünkü Nijerya'nın kuzeyinde kurduğu Sokoto Halifeliği için mücadelesini cihat olarak tanımlamıştı.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Ziya Selçuk Yaşar Güler Mehmet Ali Çelebi Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Aleyna Tilki Neslihan Atagül Serenay Sarıkaya
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Cüneyt Çakır Ünal Karaman Josef De Souza
Tüm Haberler Türk İntihar Nijerya Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cihat ne demek? Cihat tarihçesi! İslam'da Cihat ne demek? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.1.2021 14:49:23. #1.15#
title