Cihat ne demek? Cihat tarihçesi! İslam'da Cihat ne demek?

Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen Cihat, sözlükteki anlamı ile gayret etmek, bir işi yapabilmek için imkanları kullanma anlamında kullanılır. Peki, İslam'da, Kur'an-ı Kerim'de Cihat ne demek? Cihat tarihçesi!

CİHAT NE DEMEK

Cihat, İslami bir terim. Arapça "mücadele" kökünden gelir ve güncel Türkçede çoğunlukla "İslam uğruna savaşma" anlamında kullanılır. Arapçada cihad sözcüğü c-h-d kökünden türemiştir. Cehd, "gayret etme", "bütün gücünü kullanma" mânâsında, cihad ise geleneksel anlamda silah ve savaşları da kapsayan "mücadele" anlamında Kur'an ayetlerinde de kullanılan Arapça bir kelimedir.

İSLAM'DA CİHAT NE DEMEK?

Cihat çoğu kişi tarafından savaş olarak düşünülse de, Cihat, İlahî gerçekleri insanlara anlatmayı, bu uğurda çile çekmeyi, yeri geldiğinde zalimin yüzüne haksızlığını açıkça dile getirmeyi de cihad sayılır.Cihad Kur'ân-ı Kerîm'de isim olarak dört, bundan türeyen fiil şeklinde yirmi dört yerde geçmektedir; "cihad eden" anlamındaki mücahid ise iki âyette zikredilmiştir (bk. M. F. Abdülbâki, el-Mu?cem, "chd" md.).

CİHAT TARİHÇESİ

Geçmişten günümüze Müslümanlar gayrimüslimler ile savaşlar genellikle politik nedenler olarak bilinse de dinî boyutunu vurgulamak için cihat olarak adlandırılmıştır. Bu duruma özellikle 18. ve 19. yüzyıllarda Sahraaltı Afrika'nın Müslüman bölgelerinde rastlanırdı. Örneğin Osman dan Fodio, 1804 yılında bugünkü Nijerya'nın kuzeyinde kurduğu Sokoto Halifeliği için mücadelesini cihat olarak tanımlamıştı.