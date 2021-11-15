Cihangir'de kız arkadaşıyla yakalandı

Kız arkadaşıyla Cihangir turu yaparken objektiflere takılan Matiz, "Arkadaşlar çekmeseydiniz keşke. Çok utandım" dedi.

Konserlerinin bittiğini söyleyen ünlü şarkıcı, "Yeni albümüm yakında piyasaya çıkacak" diyerek sevenlerine müjdeyi verdi.

"AŞKIN YIPRATICI TARAFLARI VAR"

Mabel Matiz, aşka dair düşüncelerini gazeteci Arif Hür'e şu sözlerle anlatmıştı:

"Aşk fazlasıyla kendi içimizde olup biten bir şey bence. Ünlemlerimize, arızalarımıza birilerini ortak edip duruyoruz. Aşk sadece var etmek, var olmak için olsa, ne ala olurdu. Ancak içinde aynı anda bütün halleri barındırabilen tuhaf bir şey. Yok edici, yıpratıcı tarafları da var elbette."