Cihan Ekşioğlu kimdir? Cihan Ekşioğlu kaç yaşında, aslen nerelidir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cihan Ekşioğlu kimdir? Cihan Ekşioğlu kaç yaşında, aslen nerelidir?

Cihan Ekşioğlu kimdir? Cihan Ekşioğlu kaç yaşında, aslen nerelidir?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Sedat Peker'in videolarında adı sık sık geçen Cihan Ekşioğlu ekonomist ve araştırmacı olarak meslek hayatına atılmıştır. Peki Cihan Ekşioğlu kimdir? Cihan Ekşioğlu kaç yaşında, aslen nerelidir?

Sedat Peker'in videolarında adı sık sık geçen Cihan Ekşioğlu ekonomist ve araştırmacı olarak meslek hayatına atılmıştır. Peki Cihan Ekşioğlu kimdir? Cihan Ekşioğlu kaç yaşında, aslen nerelidir?

CİHAN EKŞİOĞLU KİMDİR?

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde 1979 yılında dünyaya gelen iş adamı Cihan Ekşioğlu, ekonomist ve araştırmacı olarak meslek hayatına atıldı. EKBA Holding Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Cihan Ekşioğlu, İstanbul Yapı, CEMD Defence, CEMD Technology, ICE Defence Savunma Teknolojileri ve Martebd INC şirketlerinin sahibi.

EKBA Holding, inşaat sektöründe öncelikli olarak tercih edilen markalar arasında yer alıyor. 70 yıldan fazla zamandır inşaat sektöründe tecrübesi olan EKBA Holding tarafından hem yurt içinde hem yurt dışında birçok projeler hayata geçirdi.

Şirketin büyük ölçekli ve küçük ölçekli, yurtiçi ve yurtdışı merkezli projeleri aynı anda yönetecek deneyimi bulunuyor. Yurt içindekilerin yanı sıra, yurt dışında da fark yaratan büyük ölçekli inşaat projelerinde EKBA Holding imzası bulunuyor.

Bodrum'daki projelerini tamamlayan EKBA Holding, Torbalı'da, Kağıthane'de ve Fikirtepe'de kentsel dönüşüm projelerine devam ediyor.

Cihan Ekşioğlu evli ve 2 çocuk sahibi.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Murat Kurum Muharrem İnce İbrahim Aydemir Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Magazin Atilla Taş Şevval Sam Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Ozan Tufan Fatih Terim Rıza Çalımbay Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Cihan Ekşioğlu kimdir? Cihan Ekşioğlu kaç yaşında, aslen nerelidir? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.6.2021 17:53:42. #1.15#

title