Cihan Ekşioğlu kimdir? Cihan Ekşioğlu kaç yaşında, aslen nerelidir?

Sedat Peker'in videolarında adı sık sık geçen Cihan Ekşioğlu ekonomist ve araştırmacı olarak meslek hayatına atılmıştır. Peki Cihan Ekşioğlu kimdir? Cihan Ekşioğlu kaç yaşında, aslen nerelidir?

Sedat Peker'in videolarında adı sık sık geçen Cihan Ekşioğlu ekonomist ve araştırmacı olarak meslek hayatına atılmıştır. Peki Cihan Ekşioğlu kimdir? Cihan Ekşioğlu kaç yaşında, aslen nerelidir?

CİHAN EKŞİOĞLU KİMDİR?

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde 1979 yılında dünyaya gelen iş adamı Cihan Ekşioğlu, ekonomist ve araştırmacı olarak meslek hayatına atıldı. EKBA Holding Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Cihan Ekşioğlu, İstanbul Yapı, CEMD Defence, CEMD Technology, ICE Defence Savunma Teknolojileri ve Martebd INC şirketlerinin sahibi.

EKBA Holding, inşaat sektöründe öncelikli olarak tercih edilen markalar arasında yer alıyor. 70 yıldan fazla zamandır inşaat sektöründe tecrübesi olan EKBA Holding tarafından hem yurt içinde hem yurt dışında birçok projeler hayata geçirdi.

Şirketin büyük ölçekli ve küçük ölçekli, yurtiçi ve yurtdışı merkezli projeleri aynı anda yönetecek deneyimi bulunuyor. Yurt içindekilerin yanı sıra, yurt dışında da fark yaratan büyük ölçekli inşaat projelerinde EKBA Holding imzası bulunuyor.

Bodrum'daki projelerini tamamlayan EKBA Holding, Torbalı'da, Kağıthane'de ve Fikirtepe'de kentsel dönüşüm projelerine devam ediyor.

Cihan Ekşioğlu evli ve 2 çocuk sahibi.