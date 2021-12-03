GAZİANTEP (Haberler.com) - Gaziantep'te babası tarafından acımasızca dövülen ve ardından yoğun bakıma kaldırılan Cihan bebek, hayati tehlikeyi atlattı. Bu haber tüm Türkiye'yi sevince boğdu. Cihan bebek iyileşti mi? Babası tarafından dövülen bebeğin sağlık durumu ne?

BABASI TARAFINDAN DÖVÜLEN BEBEĞİN SAĞLIK DURUMU NE?

Bebekte önemli iyileşme kat edildiğini ifade eden Demir, "Dün biraz beslenme sıkıntımız vardı. Bugün beslenmemiz de iyi gidiyor. Yaptığımız son tetkiklerimizin sonuçları güzel." dedi.

HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI

Demir, yarın son bir değerlendirme yapacaklarına işaret ederek şunları kaydetti: "Yarın ki değerlendirmemizde ekstradan bir problem olmazsa servise çıkma durumu olabilir. Bunun için yarını bekleyeceğiz. Dün hastamızın durumuyla ilgili sosyal medyada olumsuz haberler yayıldı ama hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır. Şu an hastamızın durumu gayet iyi durum ve stabil seyretmektedir. Hastamız hayati tehlikeyi atlattı."

CANİ BABA TUTUKLANDI

Gaziantep'te babası Y.G. tarafından darbedilen yaklaşık 2 aylık C.G. tedavi altına alınmış, baba ise "nitelikli öldürmeye teşebbüs" suçundan önceki gün tutuklanmıştı.

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