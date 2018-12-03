Çiğdem Batur ile Onur Gülmek Ayrıldı
2 ay önce nişanlanan oyuncu Çiğdem Batur ile işletmeci Onur Gülmek sevenlerini üzen bir kararla ilişkilerine son verdi. Çiğdem Batur ayrılığı sosyal medya hesabından duyurdu.
Yaklaşık 2,5 ay önce nişanlanan Çiğdem Batur ile Onur Gülmek sürpriz bir şekilde ayrıldı. İki yıldır birlikte olan çift ayrılık kararını sosyal medyadan duyurdu.
"NOKTALAMA KARARI ALDIK"
Çiğdem Batur ve Onur Gülmek sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı ayrılık açıklamasında, "Yaklaşık 2 yıldır sürdürdüğümüz birlikteliğimizi 'saygı ve sevgi' çerçevesinde noktalama kararı aldık.Bu süreç içerisinde hakkımızda yapılacak olası haberlerde değerli basın mensubu arkadaşlarımızın göstereceği duyarlılık için şimdiden teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. Açıklamaya ünlü çiftin sevenleri de sessiz kalmadı. Batur'un bir takipçisi paylaşıma, "Çok güzel bir çifttiniz keşke ayrılmasaydınız." yorumunu yaptı.
YORUMLAR (2)
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Ünlülerin birbirlerine ayiracak vakti yokki. Niye evleniyorlar bunu bilerek anlamadim.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bunların hayatı hep böyle,3 günlk yatak ilişkisinden sonra ayrılırlar,böyle hayat bunlarda bağımlılık yaratmış,birde sözde sanatçı bunlar,Allah bunları ıslah etsin,bunları seyredenede akıl fikir versin inşallahCevap Yaz 11 1 Yayından Kaldır