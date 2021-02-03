Çığda hayatını kaybeden 42 kişinin anısına mescit ve çeşme inşa edildi
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Çığda hayatını kaybeden 42 kişinin anısına mescit ve çeşme inşa edildi

03.02.2021 15:01 | Son Güncelleme: 03.02.2021 15:05
Çığda hayatını kaybeden 42 kişinin anısına mescit ve çeşme inşa edildi

Van'da 4 ve 5 Şubat 2020'de düşen çığlar nedeniyle hayatını kaybeden 42 kişinin anısına Van-Bahçesaray kara yolunda mescit ve çeşme inşa edildi.

Van'da 4 ve 5 Şubat 2020'de düşen çığlar nedeniyle hayatını kaybeden 42 kişinin anısına Van-Bahçesaray kara yolunda mescit ve çeşme inşa edildi.

Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden vatandaşların derin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

İki çığda da herkesin canı pahasına arama ve kurtarma çalışmasına katıldığını hatırlatan Şeylan, şunları kaydetti:

"Onlar can kurtarmak için canlarını feda ettiler. Gösterdikleri cesaretleri için onlara daima minnettar olacağız. Bu fedakarlığın adını yaşatmak için Çatak Belediyesi ve Van Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı ile mescit ve çeşme inşa ettik. Bu yolu kullanan vatandaşlarımızın dinlenmeleri ve ibadetlerini rahatlıkla yapmaları için güzel bir mekan inşa ettik. Yapımı tamamlandı. İnşallah çığın yıldönümünde sayın valimizin de katılımıyla burada bir anma programı gerçekleştireceğiz. Hayatını kaybedenlere tekrar Allah rahmet eylesin."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüdayi Gümüş

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