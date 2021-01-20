Çığ nedeniyle kapanan Şemdinli- Yüksekova yolu açıldı (2)
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Çığ nedeniyle kapanan Şemdinli- Yüksekova yolu açıldı (2)

20.01.2021 16:27 | Son Güncelleme: 20.01.2021 16:36
Çığ nedeniyle kapanan Şemdinli- Yüksekova yolu açıldı (2)

YOL AÇMA ÇALIŞMASI 6 SAAT SÜRDÜHakkari Şemdinli ve çevresinde etkil olan kar yağışının ardından Yüksekova-Şemdinli kara yolunun 25'inci kilometresindeki Haruna Geçidi'ne düşen ve ulaşımı kapatan kar kümesi, karla mücadele ekiplerince temizlendi.

YOL AÇMA ÇALIŞMASI 6 SAAT SÜRDÜ

Hakkari Şemdinli ve çevresinde etkil olan kar yağışının ardından Yüksekova-Şemdinli kara yolunun 25'inci kilometresindeki Haruna Geçidi'ne düşen ve ulaşımı kapatan kar kümesi, karla mücadele ekiplerince temizlendi. Gece saatlerinde düşen çığın temizlenmesi için Karayolları karla mücadele ekipleri, yaklaşık 6 saat süren çalışma yaptı. Yolun ulaşıma açılmasının ardından da Yüksekova ve Şemdininli yönüne giden araçların geçişine izin verildi. 

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari),


Çığ nedeniyle kapanan Şemdinli- Yüksekova yolu açıldı (2)
Çığ nedeniyle kapanan Şemdinli- Yüksekova yolu açıldı (2)
Çığ nedeniyle kapanan Şemdinli- Yüksekova yolu açıldı (2)
Çığ nedeniyle kapanan Şemdinli- Yüksekova yolu açıldı (2)
Çığ nedeniyle kapanan Şemdinli- Yüksekova yolu açıldı (2)
Çığ nedeniyle kapanan Şemdinli- Yüksekova yolu açıldı (2)
Çığ nedeniyle kapanan Şemdinli- Yüksekova yolu açıldı (2)
Çığ nedeniyle kapanan Şemdinli- Yüksekova yolu açıldı (2)
Çığ nedeniyle kapanan Şemdinli- Yüksekova yolu açıldı (2)
Çığ nedeniyle kapanan Şemdinli- Yüksekova yolu açıldı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşar KAPLAN

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