Çığ altından kurtarılan AK Parti eski Van Milletvekili Gülşen Orhan, Van Bölge Eğitim Araştırma...
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Çığ altından kurtarılan AK Parti eski Van Milletvekili Gülşen Orhan, Van Bölge Eğitim Araştırma...

AK Parti Van Milletvekili Gülşen Orhan'ın hastaneye getirilmesi ANKARA - Çığ altından kurtarılan AK Parti Van eski Milletvekili Gülşen Orhan, Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesine getirildi.

05.02.2020 15:34 | Son Güncelleme: 05.02.2020 15:35
Çığ altından kurtarılan AK Parti eski Van Milletvekili Gülşen Orhan, Van Bölge Eğitim Araştırma...

Milletvekili Gülşen Orhan'ın hastaneye getirilmesi ANKARA - Çığ altından kurtarılan AK Parti Van eski Milletvekili Gülşen Orhan, Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesine getirildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Çığ altından kurtarılan AK Parti eski Van Milletvekili Gülşen Orhan, Van Bölge Eğitim Araştırma...
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