Çığ altından kurtarılan AK Parti eski Van Milletvekili Gülşen Orhan, Van Bölge Eğitim Araştırma...
AK Parti Van Milletvekili Gülşen Orhan'ın hastaneye getirilmesi ANKARA - Çığ altından kurtarılan AK Parti Van eski Milletvekili Gülşen Orhan, Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesine getirildi.
05.02.2020 15:34 | Son Güncelleme: 05.02.2020 15:35
AK Parti Van Milletvekili Gülşen Orhan'ın hastaneye getirilmesi ANKARA - Çığ altından kurtarılan AK Parti Van eski Milletvekili Gülşen Orhan, Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesine getirildi.
Kaynak: AA