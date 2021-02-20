Yem karma makinesine düşen 17 yaşındaki genç, feci şekilde can verdi
20.02.2021 19:40 | Son Güncelleme: 20.02.2021 20:18
Afyonkarahisar'da çalıştığı çiftlikte babasına yardım eden 17 yaşındaki genç, silaj yem karma makinesi çalıştığı esnada içine düşerek feci şekilde can verdi.
Afyonkarahisar'ın Küçükçobanlı Mahallesi'nde babasıyla birlikte bir çiftlikte çalışan 17 yaşındaki Ali U, silaj yem dağıtma makinesine düşerek feci şekilde can verdi.
TALİHSİZ GENCİN CANSIZ BEDENİNİ EKİPLER ÇIKARDI
Talihsiz gencin cansız bedenini AFAD ekipler çıkardı. 17 yaşındaki gencin cenazesi otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı