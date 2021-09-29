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Çiftlikköy'de kan bağışı kampanyası düzenlendi

AA / Fikret Mazı - Haberler | Güncel
Çiftlikköy'de kan bağışı kampanyası düzenlendi

Türk Kızılay Yalova Gezici Kan Bağışı Aracı ile Çiftlikköy ilçesinde vatandaşlardan kan bağışları kabul edildi.

YALOVA (AA) - Türk Kızılay Yalova Gezici Kan Bağışı Aracı ile Çiftlikköy ilçesinde vatandaşlardan kan bağışları kabul edildi.

Belediye bahçesinde konuşlanan kan bağışı aracına başta belediye çalışanları olmak üzere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Çiftlikköy Belediyesi birim müdürleri ve birim çalışanlarının yanı sıra Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar da kan bağış aracını ziyaret ederek kampanyaya gösterilen ilgiden dolayı memnun olduğunu ifade etti.

Gün boyunca süren kan bağışı kampanyasında 50 üniteyi aşkın kan toplandığı bildirildi.

Çiftlikköy'de kan bağışı kampanyasına verdiği destekten dolayı Yalova Kan Bağış Merkezi'nden Oya Koçak tarafından Silpagar'a teşekkür plaketi takdim edildi.

Çiftlikköy'de kan bağışı kampanyası düzenlendi

Çiftlikköy'de kan bağışı kampanyası düzenlendi

Çiftlikköy'de kan bağışı kampanyası düzenlendi

Çiftlikköy'de kan bağışı kampanyası düzenlendi

AA / Fikret Mazı - Son Dakika Haberleri
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