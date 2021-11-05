Çiftlik Bank soruşturması: Fatih Aydın adliyeye sevk edildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çiftlik Bank soruşturması: Fatih Aydın adliyeye sevk edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çiftlik Bank soruşturması: Fatih Aydın adliyeye sevk edildi "Çiftlik Bank" davasının 2 numaralı sanığı Fatih Aydın, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

İSTANBUL (İHA) - Çiftlik Bank soruşturması: Fatih Aydın adliyeye sevk edildi

İSTANBUL - "Çiftlik Bank" davasının 2 numaralı sanığı Fatih Aydın, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

2 Kasım'da Uruguay'dan getirilen sanık Fatih Aydın, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındıktan sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesine getirilmişti. Poliste susma hakkını kullanan ve ifade vermeyen Aydın'ın, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Cezaevinde tutuklu bulunan kardeşi Mehmet Aydın ile kurdukları 'Çiftlik Bank' sistemi üzerinden binlerce kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla yürütülen davanın iki numaralı sanığı Fatih Aydın, 3 aydır gözaltında tutulduğu Uruguay'dan Salı günü İnterpol polisi tarafından Brezilya üzerinden Türkiye'ye getirilmişti. Salı gününden beri İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesinde gözaltında tutulan Aydın'ın, emniyette polise ifade vermediği ve susma hakkını kullandığı belirtilmişti.

Çiftlik Bank soruşturması: Fatih Aydın adliyeye sevk edildi

Çiftlik Bank soruşturması: Fatih Aydın adliyeye sevk edildi

Çiftlik Bank soruşturması: Fatih Aydın adliyeye sevk edildi

İhlas Haber Ajansı / Sadık Kahraman - Son Dakika Haberleri
Kızını ve eşini katledip intihar eden baba, ayrı yerde toprağa verildi

Kızını ve eşini katledip intihar eden baba, ayrı yerde toprağa verildi

 Test sonucunu beklemeden yola çıktı, korona virüse yakalandığını trafik denetiminde öğrendi

Test sonucunu beklemeden yola çıktı, korona virüse yakalandığını trafik denetiminde öğrendi

 Metrobüs duraklarında dilenci operasyonu! Kadınlar ortalığı birbirine kattı, çocuklar ağladı

Metrobüs duraklarında dilenci operasyonu! Kadınlar ortalığı birbirine kattı, çocuklar ağladı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title