"Çiftlik Bank" davası sanığı Mehmet Aydın tutuklandı
Adliyeden çıkış görüntüsü Cezaevine giriş görüntüsü Çiftlik Bank,Mehmet Aydın, İSTANBUL - "Çiftlik Bank" davası sanığı Mehmet Aydın tutuklandı Mehmet Aydın adliyedeki işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine götürüldü.
Adliyeden çıkış görüntüsü
Cezaevine giriş görüntüsü Çiftlik Bank ,Mehmet Aydın, İSTANBUL - "Çiftlik Bank" davası sanığı Mehmet Aydın tutuklandı
Mehmet Aydın adliyedeki işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine götürüldü
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kenan Yeşilyurt