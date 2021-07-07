"Çiftlik Bank" davası sanığı Mehmet Aydın tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

"Çiftlik Bank" davası sanığı Mehmet Aydın tutuklandı

Anadolu Ajansı / Kenan Yeşilyurt - Haberler | Güncel

Adliyeden çıkış görüntüsü Cezaevine giriş görüntüsü Çiftlik Bank,Mehmet Aydın, İSTANBUL - "Çiftlik Bank" davası sanığı Mehmet Aydın tutuklandı Mehmet Aydın adliyedeki işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine götürüldü.

Adliyeden çıkış görüntüsü

Cezaevine giriş görüntüsü Çiftlik Bank ,Mehmet Aydın, İSTANBUL - "Çiftlik Bank" davası sanığı Mehmet Aydın tutuklandı

Mehmet Aydın adliyedeki işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine götürüldü

'Çiftlik Bank' davası sanığı Mehmet Aydın tutuklandı
'Çiftlik Bank' davası sanığı Mehmet Aydın tutuklandı
'Çiftlik Bank' davası sanığı Mehmet Aydın tutuklandı
'Çiftlik Bank' davası sanığı Mehmet Aydın tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kenan Yeşilyurt

'Çiftlik Bank' davası sanığı Mehmet Aydın, sevk edildiği Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı
"Çiftlik Bank" davası sanığı Mehmet Aydın, sevk edildiği Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı
'Çiftlik Bank' davası sanığı Mehmet Aydın, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
"Çiftlik Bank" davası sanığı Mehmet Aydın, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Tosuncuk suçla yıllar önce tanışmış! Birlikte çalıştığı arkadaşını 'Seni çırılçıplak soyup dağa kaldırırım' diyerek tehdit etmiş
Tosuncuk suçla yıllar önce tanışmış! Birlikte çalıştığı arkadaşını "Seni çırılçıplak soyup dağa kaldırırım" diyerek tehdit etmiş
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Murat Kurum Fahrettin Koca Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Ebru Gündeş Orhan Gencebay İbrahim Tatlıses
Spor Diego Burak Elmas Metin Oktay Ahmet Ağaoğlu Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
"Çiftlik Bank" davası sanığı Mehmet Aydın tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.7.2021 23:32:43. #1.16#

title