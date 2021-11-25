Çiftçiler ile CHP'li vekiller arasında gerginlik! "İktidar olmak istiyorsanız HDP'den uzak durun" deyince ortalık karıştı
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim startını vermesinin ardından Ardahan'ın Çıldır ilçesinde birtakım ziyaretler gerçekleştiren CHP'li vekiller ile çiftçiler arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Vatandaşlardan birisi "CHP iktidar olmak istiyorsa HDP'den uzak dursun" deyince ortamda tansiyon yükseldi.
Dün sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'ye yönelik ağır eleştirilerde bulunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, milletin sesini dinlemek için meydanlara ineceğini ifade etti. Bir süredir erken seçim çağrısı yapan Kılıçdaroğlu, "Anayasamızın bize tanıdığı hakları kullanarak, milletimizin sesini dinlemek üzere, 'Haydi Meydana' diyorum. İlk mitingimiz Mersin'de" dedi.
CHP liderinin açıklamaları büyük yankı uyandırırken, CHP milletvekilleri de il il gezmeye başladı. Bu kapsamda Ardahan'a giden CHP Mersin milletvekili Cengiz Gökçen ve Ankara milletvekili Nihat Yeşil, bir kahvehaneye girdi. Burada vatandaşlarla konuşan vekiller, çiftçilere seçim startını verdiklerini ve göreve hazır olduklarını söyledi.
Bu sırada bir vatandaş vekillere tepki göstererek, "Vekiller hepiniz rahatsınız. Orada birbirinizle dövüşeceğinize sorun insanlara derdiniz nedir diye." ifadelerini kullandı.
Çiftçilerin eleştirileriyle ortamda yükselen tansiyon, tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın adı geçince zirve yaptı. Vekillerden birisi "Demirtaş, mahkemelerde yargılanıp ceza almadığı için suçsuzdur. Ceza aldığı an suçludur. Onun cezasını kanunlar, adalet önünde versin." dedi.
Bu sırada araya giren bir çiftçi, "CHP iktidar olmak istiyorsa HDP'den uzak duracak." dedi. Bu anları bazı vatandaşlar alkışlayarak karşıladı. CHP'li iki vekil ise bu sözlere tepki gösterdikten sonra kahvehaneden ayrıldı.
Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır— Haberler (@Haberler) November 25, 2021
Haberler.com - Son Dakika Haberleri