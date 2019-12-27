Çift kol nakilli oğuz- artık elimi, kolumu sallayarak gezebileceğim
Çift kol nakilli Oğuz: Artık elimi, kolumu sallayarak gezebileceğim (1)AKDENİZ Üniversitesi Hastanesi'nde 25 Kasım akşamı Türkiye'nin 4'üncü çift kol nakli yapılan Yusuf Oğuz Şimşek (26), basının karşısına çıktı.
27.12.2019 11:51 | Son Güncelleme: 27.12.2019 11:57
Çift kol nakilli Oğuz: Artık elimi, kolumu sallayarak gezebileceğim (1)
AKDENİZ Üniversitesi Hastanesi'nde 25 Kasım akşamı Türkiye'nin 4'üncü çift kol nakli yapılan Yusuf Oğuz Şimşek (26), basının karşısına çıktı. Şimşek, "Artık elimi, kolumu sallayarak gezebileceğim" dedi.
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Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA)
Kaynak: DHA