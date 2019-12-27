Çift kol nakilli oğuz- artık elimi, kolumu sallayarak gezebileceğim
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Çift kol nakilli oğuz- artık elimi, kolumu sallayarak gezebileceğim

Çift kol nakilli Oğuz: Artık elimi, kolumu sallayarak gezebileceğim (1)AKDENİZ Üniversitesi Hastanesi'nde 25 Kasım akşamı Türkiye'nin 4'üncü çift kol nakli yapılan Yusuf Oğuz Şimşek (26), basının karşısına çıktı.

27.12.2019 11:51 | Son Güncelleme: 27.12.2019 11:57

Çift kol nakilli Oğuz: Artık elimi, kolumu sallayarak gezebileceğim (1)

AKDENİZ Üniversitesi Hastanesi'nde 25 Kasım akşamı 'nin 4'üncü çift kol nakli yapılan Yusuf (26), basının karşısına çıktı. Şimşek, "Artık elimi, kolumu sallayarak gezebileceğim" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA)

Kaynak: DHA

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: Çift kol nakilli oğuz- artık elimi, kolumu sallayarak gezebileceğim
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