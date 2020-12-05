Çift başlı doğan kedi, bir saat yaşayabildi
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Çift başlı doğan kedi, bir saat yaşayabildi

05.12.2020 10:55 | Son Güncelleme: 05.12.2020 10:59
Çift başlı doğan kedi, bir saat yaşayabildi

GAZİANTEP'te, çift başlı doğan kedi sadece bir saat yaşayabildi.

GAZİANTEP'te, çift başlı doğan kedi sadece bir saat yaşayabildi.

Doğum yaptırılması için sahibi tarafından veterinere getirilen kedi, 4 yavru dünyaya getirdi. Ancak yavrulardan biri çift başlı olarak doğdu. Biberon ile beslenen kedi, yaklaşık bir saat sonra öldü.

Çift başlı kedinin veteriner tarafından kadavra haline getirilip, saklanacağı ifade edildi.?FORMALDEHİTE KOYUP BU ŞEKİLDE SAKLAYACAĞIZ

Kedilerde bu durumun nadir görüldüğünü ve ölen yavruyu dondurup saklayacaklarını ifade eden veteriner hekim Gizem Yıldırım, "Anne kedinin doğumu sabaha karşı başladı. İlk iki yavru kedi normal doğumla geldi. Doğumu yaklaşık bir saat kadar sürdü. Güç bir doğum gerçekleşti ve doğduğunda yavru kedinin çift başlı olduğunu gördük. Bu doğum anomolisi ile biz genelde büyükbaş hayvanlarda karşılaşırız. Nadir de olsa kedilerde de bu doğum anomalisi ile karşılaşabiliyoruz. Bu tür anomaliler insanlarda olduğu gibi hayvanlarda da yaşanabiliyor. Bu kedimiz bir saat yaşadı ve sonrasında öldü. Bu çift başlı kedimiz ölü olarak kabul edildiği için biz bunu dondurup saklayacağız" dedi.


Çift başlı doğan kedi, bir saat yaşayabildi
Çift başlı doğan kedi, bir saat yaşayabildi
Çift başlı doğan kedi, bir saat yaşayabildi
Çift başlı doğan kedi, bir saat yaşayabildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KANLI

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