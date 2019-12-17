Ciciş Esra, yılbaşı ağacının yanında beyaz bikinisiyle poz verdi
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Ciciş Esra, yılbaşı ağacının yanında beyaz bikinisiyle poz verdi

Magazin dünyasında Cicişler olarak bilinen kardeşlerden Esra Ersoy, yılbaşı ağacının yanında bikiniyle poz verdiği fotoğrafını "Throw Back Thursday" notuyla paylaştı.

17.12.2019 17:35 | Son Güncelleme: 17.12.2019 18:23

Ciciş kardeşler olarak tanınan ve sık sık skandallarıyla gündeme gelen Esra ve kardeşlerden , paylaşımıyla yine olay oldu.

BİKİNİLİ FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettiren Esra Ersoy, yılbaşı ağacının yanında poz verdiği fotoğrafını hesabından paylaştı.

Esra Ersoy'un söz konusu paylaşımı yüzlerce beğeni ve yorum aldı.

"ÇOK NAMUSLUYUM" DEYİP SOYUNMUŞTU

Öte yandan, sosyetik güzel Esra Ersoy sosyal medya hesabından yayınladığı videoda bornozunu çıkartıyormuş gibi yaparak dans etmişti. Ersoy videosunda, "Bu kadarcık dekolte verebiliyorum namusluyum çok." ifadelerini kullanmıştı.


Haber Videosu

: Ciciş Esra, yılbaşı ağacının yanında beyaz bikinisiyle poz verdi
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