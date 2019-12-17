Ciciş Esra, yılbaşı ağacının yanında beyaz bikinisiyle poz verdi
Magazin dünyasında Cicişler olarak bilinen kardeşlerden Esra Ersoy, yılbaşı ağacının yanında bikiniyle poz verdiği fotoğrafını "Throw Back Thursday" notuyla paylaştı.
Ciciş kardeşler olarak tanınan ve sık sık skandallarıyla gündeme gelen Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerden Esra Ersoy, paylaşımıyla yine olay oldu.
BİKİNİLİ FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI
Sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettiren Esra Ersoy, yılbaşı ağacının yanında poz verdiği fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.
Esra Ersoy'un söz konusu paylaşımı yüzlerce beğeni ve yorum aldı.
"ÇOK NAMUSLUYUM" DEYİP SOYUNMUŞTU
Öte yandan, sosyetik güzel Esra Ersoy sosyal medya hesabından yayınladığı videoda bornozunu çıkartıyormuş gibi yaparak dans etmişti. Ersoy videosunda, "Bu kadarcık dekolte verebiliyorum namusluyum çok." ifadelerini kullanmıştı.
Haber Videosu: Ciciş Esra, yılbaşı ağacının yanında beyaz bikinisiyle poz verdi
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