: Ciciş Esra, yılbaşı ağacının yanında beyaz bikinisiyle poz verdi

17.12.2019 17:35 | Son Güncelleme: 17.12.2019 18:23

Ciciş kardeşler olarak tanınan ve sık sık skandallarıyla gündeme gelen Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerden Esra Ersoy, paylaşımıyla yine olay oldu.

BİKİNİLİ FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettiren Esra Ersoy, yılbaşı ağacının yanında poz verdiği fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

Esra Ersoy'un söz konusu paylaşımı yüzlerce beğeni ve yorum aldı.

"ÇOK NAMUSLUYUM" DEYİP SOYUNMUŞTU

Öte yandan, sosyetik güzel Esra Ersoy sosyal medya hesabından yayınladığı videoda bornozunu çıkartıyormuş gibi yaparak dans etmişti. Ersoy videosunda, "Bu kadarcık dekolte verebiliyorum namusluyum çok." ifadelerini kullanmıştı.

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