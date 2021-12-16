Çiçekdağı Kaymakamı Naçar jeotermal kaynaklı serayı inceledi

Çiçekdağı Kaymakamı Rabia Naçar, Mahmutlu köyünde bulunan jeotermal kaynaklı serada incelemelerde bulundu.

Sera işletmesini ziyaret ederek firma yetkililerinden çalışmaları hakkında bilgi alan Naçar, 2012 yılında jeotermal su ile 100 dekar alanda kurulan sera tesislerinde üretilen ürünler yurt dışına ihraç edildiğini söyledi.

İlçeye bağlı Mahmutlu Köyünde bulunan sera tesisinin ilçe ekonomisine katkıda bulunduğunu vurgulayan Naçar, şöyle devam etti:

"Çiçekdağı ilçemize bağlı Mahmutlu köyü sınırlarında bulunan 78 derecede sıcak su, seracılıkta da kullanılıyor. Özel bir işletmenin 100 dekar alanda kurduğu işletmede jeotermal su ile domates üretimi yapılıyor. İyi tarım uygulamaları ile kaliteli, kontrollü ilaç kullanılarak ciddi manada üretim yapılmaktadır. Sera tesislerinde 100 kişi istihdam edilmekte. Bölgede 500 dekar alanda sera yapılabilecek su kapasitesi bulunmakta."

Naçar'a ziyaretinde Çiçekdağı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ragıp Dağ da eşlik etti.