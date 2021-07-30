Çiçekdağı Belediye Başkanı Hakanoğlu, Manavgat'ta yangın bölgelerinde inceleme yaptı
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Çiçekdağı Belediye Başkanı Hakanoğlu, Manavgat'ta yangın bölgelerinde inceleme yaptı

Çiçekdağı Belediye Başkanı Hakanoğlu, Manavgat'ta yangın bölgelerinde inceleme yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kırşehir'in Çiçekdağı İlçe Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, Türkiye'nin ciğerlerinin yandığı Manavgat'ta yangın bölgesinde incelemelerde bulundu.

Kırşehir'in Çiçekdağı İlçe Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, Türkiye'nin ciğerlerinin yandığı Manavgat'ta yangın bölgesinde incelemelerde bulundu.

Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, Manavgat'ta yangından zarar gören vatandaşları ziyaret edip incelemelerde bulunarak yaraların sarılması noktasında destek sundu. Türkiye'de her bölgenin cennet olduğunu belirten Hakanoğlu, "Manavgat'ta yangından etkilenen bazı vatandaşlarımızı ziyaret edip, geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Görevli ekiplerimize kolaylıklar diliyorum" dedi.

İlçe belediye başkanı Hakanoğlu, bölgede incelemeler yaptıktan sonra devletin de vatandaşı ile birlikte her türlü imkanı bölge için seferber ettiğini belirtti. - KIRŞEHİR

Çiçekdağı Belediye Başkanı Hakanoğlu, Manavgat'ta yangın bölgelerinde inceleme yaptı
Çiçekdağı Belediye Başkanı Hakanoğlu, Manavgat'ta yangın bölgelerinde inceleme yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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