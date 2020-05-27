Çiçek Abbas filmi konusu nedir? Çiçek Abbas oyuncuları ve Çiçek Abbas özeti!
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Çiçek Abbas filmi konusu nedir? Çiçek Abbas oyuncuları ve Çiçek Abbas özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Çiçek Abbas filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Çiçek Abbas konusu, özeti ve Çiçek Abbas oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Çiçek Abbas filminin detayları…

Çiçek Abbas filmi konusu nedir? Çiçek Abbas oyuncuları ve Çiçek Abbas özeti!
27.05.2020 11:55 | Son Güncelleme: 27.05.2020 11:58

İzleyenleri ekrana bağlayan Çiçek Abbas filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Çiçek Abbas filmini izleyecek olanların merak ettiği Çiçek Abbas konusu nedir, Çiçek Abbas oyuncuları kimler ve Çiçek Abbas özeti gibi konuları inceliyoruz.

ÇİÇEK ABBAS FİLMİ KONUSU NEDİR?

Bir minibüste muavinlik yapan Abbas, dürüst bir gençtir. Patronu Şakir ise çıkarcı biridir. Şakir'in evleneceğim diye oyaladığı kız, Abbas'a ilgi duyar. Ancak Şakir, sevgilisinin muavinle böyle bir ilişkiye girmesini hazmedemez.

ÇİÇEK ABBAS FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Sinan Çetin

Oyuncular: İlyas Salman, Şener Şen, Ayşen Gruda, Pembe Mutlu, Ahmet Mekin

Tür: Komedi, Drama

Yapım Yılı: 1982 (79 dk)

Vizyon Tarihi: 1 Eylül 1982 Çarşamba

Senaryo: Yavuz Turgul

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