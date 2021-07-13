Çiçeği burnunda diş hekimleri mezuniyet belgelerini babalarının elinden aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çiçeği burnunda diş hekimleri mezuniyet belgelerini babalarının elinden aldı

İhlas Haber Ajansı / Erdi Demür - Haberler | Güncel

Çiçeği burnunda diş hekimleri mezuniyet belgelerini babalarının elinden aldı OMÜ Diş Hekimliği Fakültesi'nden 101 öğrenci mezun oldu Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden mezun olan 101 öğrenci sağlık ordusuna katılmak için ilk adımı attı.

Çiçeği burnunda diş hekimleri mezuniyet belgelerini babalarının elinden aldı

OMÜ Diş Hekimliği Fakültesi'nden 101 öğrenci mezun oldu

SAMSUN - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden mezun olan 101 öğrenci sağlık ordusuna katılmak için ilk adımı attı.

OMÜ Diş Hekimliği Fakültesi mezuniyet töreni fakültenin bahçesinde yapıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan tören, protokol konuşmaları ile devam etti. 101 mezun öğrencinin aileleri de törende büyük sevinç yaşadılar.

"Dünyada ilk 300, Türkiye'de ilk 6 diş hekimliği fakültesi arasına girmeyi başardık"

Törende konuşan Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nilüfer Özkan, "Fakültemiz dünya sıralamasında akademik alanlara göre global sıralamada akademik etki, akademik çıktı, uluslararası ilişkiler, araştırma kalitesi kriterlerine göre fakültemiz dünyada ilk 300, ülkemizde ise ilk 6 diş hekimliği fakültesi arasına girmeyi başarmıştır. Öte yandan ideal bir ölçek olmamakla birlikte ülkemizde şu anda eğitimin kalitesini değerlendiren tek ölçüt olarak diş hekimliği uzmanlık sınavı görünüyor. DUS'ta da 2018-2019 yıllarında Türkiye'deki tüm diş hekimliği fakülteleri arasında 7. sırada, yine bu sene YÖK verilerine göre de 34 vakıf ve devlet üniversitesi arasında 5. sıradayız. Mezun olan öğrencilerimize bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyorum" dedi.

2 öğrenciye belgesini aynı üniversitede görev yapan profesör babaları verdi

Konuşmaların ardından mezun olan öğrencilere belgeleri verildi. Bu sırada OMÜ Diş Hekimliği Fakültesi'nden mezun olan Merve Berceste Demir'e mezuniyet belgesini aynı üniversitede Tıp Fakültesi'nde görev yapan babası Prof. Dr. Ahmet Demir verdi. Yine mezunlardan Beyza Seylan'a da mezuniyet belgesini OMÜ'de Güzel Sanatlar Fakültesi'nde görev yapan babası Prof. Dr. Ali Seylan verdi.

Mezuniyet töreni kep atma merasiminin ardından son buldu.

Çiçeği burnunda diş hekimleri mezuniyet belgelerini babalarının elinden aldı
Çiçeği burnunda diş hekimleri mezuniyet belgelerini babalarının elinden aldı
Çiçeği burnunda diş hekimleri mezuniyet belgelerini babalarının elinden aldı
Çiçeği burnunda diş hekimleri mezuniyet belgelerini babalarının elinden aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erdi Demür

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vahap Seçer Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şevval Sam Zeynep Bastık Serenay Sarıkaya Mahsun Kırmızıgül
Spor Burak Elmas Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çiçeği burnunda diş hekimleri mezuniyet belgelerini babalarının elinden aldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.7.2021 19:15:14. #1.16#

title