Çiçeği burnunda aşıklar ilk kez görüntülendi

Kısa bir süre önce aşk yaşadıkları ortaya çıkan şarkıcı Rita Ora ile Oscar ödüllü yönetmen Taika Waititi, ilk kez birlikte kırmızı halıda boy gösterdi. Waititi'nin yeni filmi 'The Suicide Squad'ın galasına katılan ikili, aşklarını resmen ilan etti. İşte detaylar...