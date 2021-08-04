Çiçeği burnunda aşıklar ilk kez görüntülendi
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Çiçeği burnunda aşıklar ilk kez görüntülendi

Çiçeği burnunda aşıklar ilk kez görüntülendi
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Kısa bir süre önce aşk yaşadıkları ortaya çıkan şarkıcı Rita Ora ile Oscar ödüllü yönetmen Taika Waititi, ilk kez birlikte kırmızı halıda boy gösterdi. Waititi'nin yeni filmi 'The Suicide Squad'ın galasına katılan ikili, aşklarını resmen ilan etti. İşte detaylar...

Çiçeği burnunda aşıklar şarkıcı Rita Ora (30) ile yönetmen Taika Waititi (45), geçtiğimiz gün ilk kez kırmızı halıda birlikte poz verdi.

Ora, sevgilisiyle birlikte Waititi'nin yeni filmi 'The Suicide Squad'ın Los Angeles'taki Regency Village Tiyatrosu'nda düzenlenen galaya katıldı.

Kırmızı halı için beyaz bir elbise giyen İngiliz şarkıcı, saçlarını yukarıdan toplamayı tercih etti. Keyifli halleriyle dikkat çeken ikilinin o anları, objektiflere böyle yansıdı.

Taika Waititi'nin, geçtiğimiz mayıs ayında Avustralya'daki evinde verdiği partinin sabahında, balkonda sevgilisi ve oyuncu Tessa Thompson ile samimi halleri paparazziler tarafından görüntülenmişti.

Çiçeği burnunda aşıklar ilk kez görüntülendi
Çiçeği burnunda aşıklar ilk kez görüntülendi
Çiçeği burnunda aşıklar ilk kez görüntülendi

Kaynak: Snob Magazin

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