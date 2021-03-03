Cibuti'de insan kaçakçıları göçmenleri denize attı: En az 20 ölü
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Cibuti'de insan kaçakçıları göçmenleri denize attı: En az 20 ölü

03.03.2021 17:37 | Son Güncelleme: 03.03.2021 18:05
Cibuti'de insan kaçakçıları göçmenleri denize attı: En az 20 ölü

Doğu Afrika ülkesi Cibuti'de insan kaçakçıları tarafından denize atılan 80 göçmenden en az 20'si hayatını kaybetti.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Doğu Afrika ve Afrika Boynuzu Bölge Direktörü Muhammed Abdiker, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Yemen'e giden bir kaçakçı teknesinden atılan 80 göçmenden en az 20'sinin Cibuti'nin Obock sahilinde hayatını kaybettiğini vurguladı.

SON 6 AYDA 3'ÜNÜ BENZER OLAY

Binlerce genç Afrikalının Körfez ülkelerine ulaşmak için Yemen'e geçmeye çalıştığını hatırlatan Abdiker, bunun son 6 ayda yaşanan 3'üncü benzer trajedi olduğunu ve şimdiye dek 70'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Güvenlik görevlilerinden korkan insan kaçakçıları zaman zaman kaçmak için teknedeki göçmenleri denize atıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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