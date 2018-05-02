Cıbafı Global Forum 2018

Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, Avrupa ülkelerinde İslami bankacılık çalışmalarının daha farklı olduğunu belirterek, "Onlar da örnekleri beğeniyorlar ancak İslami bankacılığı kendilerine adapte edemiyorlar. Bu bizim fırsatımız." dedi.

Utku, Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olduğu İslami Bankalar ve Finans Kurumları Genel Konseyi (CIBAFI) Global Forum 2018'de İslami finans alanında iş birliği yapılması çağrısında bulundu.

Göstergelerin, kendilerini bankacılıkta iyimser olmaya ittiğini ancak karşılaşılan bazı zorluklar olduğunu belirten Utku, "30 yıl içinde olmasını öngördüğümüz şeyler 10 yıl içinde oldu. Bu yüzden İslami bankaların müşterilerine daha farklı hizmet sunabilmesi için işimizle ilgili gelişmeleri yakından takip etmemiz lazım." dedi.

Utku, geçen yıllardaki mevcut yöntemlerin artık olmadığını aktararak, "Konu sadece yatırımın şekliyle alakalı değil, doğru zamanda doğru teknolojiye yatırım yapmak da önemli. Bankacılık operasyonlarını yönetmek için bu teknolojik yöntemlerin hepsini bilmek gerekiyor." diye konuştu.

Avrupa ülkelerinde İslami bankacılık çalışmalarının daha farklı olduğunu ifade eden Utku, "Onlar da örnekleri beğeniyorlar ancak İslami bankacılığı kendilerine adapte edemiyorlar. Bu bizim fırsatımız. Bu deneyimimizi paylaşıp onlara bu sistemi nasıl işletebilecekleri konusunda yol gösterebiliriz. İslami finans ismi altında değil ama başka bir altyapı şeklinde sunabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

"Zorluklara ışık tutacağız"

CIBAFI Genel Sekreteri Abdelilah Belatik de İslami bankacılığı ve ekonomik politikalarını desteklemeyi hedeflediklerini belirterek, 2017-2018 yıllarında çalışmalarına devam ettiklerini ve yasama aşamalarındaki bazı değişikliklerden dolayı zorluklar yaşadıklarını anlattı.

Mevcut atmosferde desteklemenin çok büyük ve önemli bir rolü olduğunu vurgulayan Belatik, "Sürekli büyüyen bir endüstri olarak İslami finans kuruluşları, endüstri içerisinde çeşitli regülasyon ve politika değişiklikleriyle karşı karşıya kalmaktadır. Bu yüzden bu politika ve düzenlemelerin İslami finans kuruluşlarına operasyonel ya da strateji anlamında zorluk yaratmamasını sağlamak önem arz etmektedir." diye konuştu.

Belatik, yasamaları kanunlaştırırken bütün ihtiyaçlara dikkat edilmesi gerektiğini, bu zorluklara ışık tutacaklarını söyledi.

Belatik, CIBAFI'nin 2019 ve 2022 planları için bu toplantıların önem arz ettiğini de kaydetti.