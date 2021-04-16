CHZ (Chiliz) Coin Yorum (16 Nisan): Chiliz (CHZ) Coin Fiyat Analizi

CHZ (Chiliz) Coin Yorum: Chiliz'in fiyatı, 12 Nisan'da bayrak modelinde bir kırılma olduğunu doğruladı ve ileriye dönük bazı göze çarpan kazançlar elde etmeye hazırlanıyor. Spekülatörler, kilit Fibonacci seviyelerinde bir miktar direnç bulacaklar, ancak tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 0,976 $ artı çizgisinde.

Chiliz (CHZ) COİN YORUM

Chiliz'in fiyatı bu hafta bayrağın devamında bir yükseliş trendini tetikliyor.

CHZ, müşterilerinin Taraftar Tokenlarını kullanmak için puanları kullanmasına izin vermek için Rakuten Europe ile ortaklık yapıyor.

Geçen haftanın en düşük seviyesi kumdaki çizgi.

Chiliz fiyat sıfırlaması, yeni ralli için ivme göstergelerini sıraya koyuyor

Geçen hafta CHZ'nin alt bayrak trend çizgisinin altındaki depremi ve bayrak direğinin % 61,8 geri çekilmesinin başarılı toparlanması, devam modeli için yükselişin çözülme olasılığını artırdı ve daha da önemlisi, spekülatörler için zamanında bir giriş noktası sağladı. 12 Nisan'da, CHZ bayrak paterni, geçen haftanın yükseği 0,540 $ 'ı tetikledikten sonra yukarı doğru çözünürlüğü doğruladı.

Dik ve güçlü bir fiyat trendi bayrak modellerinden önce gelir ve CHZ durumunda, Şubat'tan Mart'a kadar olan ralli aşaması % 3000'i geçti. Kapsamlı çalışmalar, en az % 90'lık bir ralliden önce gelen bayrak modellerinin neredeyse sıfır başarısızlık oranına ve% 70 ortalama getiri oranına sahip olduğunu gösteriyor. Hacim, dijital varlık durumunda olduğu gibi eğitim sırasında düşmelidir.

Son iki gündeki hafif geri çekilme, spekülatörler için kopuşun bütünlüğünü azaltacak hiçbir şey yapmıyor ve bir satın alma fırsatı olarak kullanılmalıdır.

Artan yönde, Mart düzeltmesinin% 50 ve% 61.8 geri çekilme seviyelerinde sırasıyla 0.670 $ ve 0.742 $ 'a bir miktar tıkanıklık var. % 70'lik hedef 0,914 dolar, ancak tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 0,976 dolardan gelen mıknatıs etkisi CHZ'yi yukarı çekmeli.

Yeni zirvelere ulaştığında, Mart düşüşünün% 161,8'lik düşüşünün 1,353 $ 'a yükselmesi birincil hedeftir.