CHP Yalova Altınova İlçesi Subaşı Beldesi Belediye Başkan Adayı Turan Canbay Kimdir?

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde MHP'den, Yalova Altınova İlçesi Subaşı Beldesi Belediye Başkan adayı olarak Turan Canbay'ı seçti.

TURAN CANBAY KİMDİR?

Canbay, 25 Temmuz 1969 yılında Burdur'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini memleketi Burdur'da tamamladı.

PROFESYONEL OLARAK FUTBOL OYNADI

Gençlik yıllarında profesyonel olarak futbol oynayan Turan Canbay, 22 yıl Yalova AKKİM Fabrikasında çalıştı. CHP Subaşı Belediyesi Meclis Üyesi olarak 2 dönem, 1 dönem de başkan vekilliği görevini yürüttü.

SUBAŞI BELDESİ BELEDİYE BAŞKANI OLMUŞTU

Evli ve 2 çocuk babası olan Canbay, şuan Yalova Altınova İlçesi Subaşı Beldesi Belediye Başkanlığını sürdürüyor. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde de CHP'den Yalova Altınova İlçesi Subaşı Beldesi Belediye Başkan adayı oldu.