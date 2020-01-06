CHP Yağlıdere İlçe Başkanlığına Günaydın yeniden seçildi
CHP Yağlıdere İlçe Başkanlığına Bilal Günaydın yeniden seçildi.
CHP Yağlıdere İlçe Başkanlığına Bilal Günaydın yeniden seçildi.
Bir düğün salonunda gerçekleştirilen genel kurulda, Bilal Günaydın ile Adil Şahin başkanlığındaki iki listeyle seçime gidildi.
Yapılan oylama sonucu seçime katılan 39 delegenin oyunu alan Günaydın, yeniden ilçe başkanlığına getirildi.
Diğer aday Adil Şahin ise 9 oy aldı.
Günaydın başkanlığındaki CHP Yağlıdere İlçe Yönetim Kurulu, Mahmut Yıldız, Memiş Ocak, Necdet Özdemir, Turan Çakır, Refik Özbay, Ömer Kılıç, Emin Akkaya, Orhan Küpüç, Mustafa Kaya, Halil İbrahim Reisoğlu'ndan oluştu.