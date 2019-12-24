CHP Tire İlçe Kongresi yapıldı
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CHP Tire İlçe Kongresi yapıldı

CHP Tire olağan ilçe kongresinde başkanlığa Hakan Şenoyar, seçildi.

24.12.2019 23:06 | Son Güncelleme: 24.12.2019 23:40
CHP Tire İlçe Kongresi yapıldı

CHP olağan ilçe kongresinde başkanlığa Hakan Şenoyar, seçildi.

Hangar Çok Amaçlı Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede, divan başkanlığını CHP İzmir eski il başkanı Asuman Ali Güven, yaptı.

Protokol konuşmalarının ardından kongrede adaylar Hakan Şenoyar ve , birer konuşma gerçekleştirdi.

Kongrede 236 delegeden 199'unun oyunu alan Hakan Şenoyar, başkanlığa seçilirken, diğer aday Ali Haydar Öztürk, 34 oy aldı, 3 oy da geçersiz sayıldı.


Şenoyar, yaptığı konuşmada, kongreyi centilmence tamamladıklarını belirterek, "CHP tüzükle işleyen bir partidir. Tüzük kuralları neyi emrediyorsa biz onlara uymak zorundayız. Teveccüh göstererek köylerden gelen kardeşlerimizi ev hanımlarımızı, işçi kardeşlerimi kutluyorum teşekkür ediyorum. Asıl olan bizim için CHP'dir." dedi.

Kaynak: AA
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