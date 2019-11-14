CHP Parti Meclisi toplandı -Eren Erdem- ANKARA
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CHP Parti Meclisi toplandı -Eren Erdem- ANKARA

Eren Erdem'in PM üyeleriyle tokalaşması -CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi ve "Eren Erdem geldi mi?" sorusu -Parti meclisinden detaylar CHP Parti Meclisi, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

14.11.2019 13:55 | Son Güncelleme: 14.11.2019 13:58
CHP Parti Meclisi toplandı -Eren Erdem- ANKARA

'in PM üyeleriyle tokalaşması

-CHP Genel Başkanı 'nun gelişi ve "Eren Erdem geldi mi?" sorusu

-Parti meclisinden detaylar , Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

Kaynak: AA

Haber Videosu: CHP Parti Meclisi toplandı -Eren Erdem- ANKARA
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