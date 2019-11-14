CHP Parti Meclisi toplandı -Eren Erdem- ANKARA
Eren Erdem'in PM üyeleriyle tokalaşması -CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi ve "Eren Erdem geldi mi?" sorusu -Parti meclisinden detaylar CHP Parti Meclisi, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.
14.11.2019 13:55 | Son Güncelleme: 14.11.2019 13:58
Eren Erdem'in PM üyeleriyle tokalaşması
-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi ve "Eren Erdem geldi mi?" sorusu
-Parti meclisinden detaylar CHP Parti Meclisi, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.
Kaynak: AA
Haber Videosu: CHP Parti Meclisi toplandı -Eren Erdem- ANKARA