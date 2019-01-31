CHP Odabaşı Çatlağı Derinleşiyor! Kılıçdaroğlu, Hesap Sordu: Bu Ne Rezalet Oğuz Kaan

Geçtiğimiz hafta yapılan parti Meclisi toplantısında, salt çoğunluk sağlanamamasına karşın Kadıköy Belediye Başkan Adayı gösterilen Şerdil Dara Odabaşı ile ilgili tartışma bitmek bilmiyor.

KILIÇDAROĞLU ÇILGINA DÖNDÜ

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Odabaşı'nın PKK ve HDP yandaşı paylaşımlarından haberdar olmadığı, gördüğü zaman ise çılgına döndüğü öğrenildi. Kılıçdaroğlu'nun, Parti Meclisi'nde Odabaşı'nın adaylığı için büyük mücadele veren Oğuz Kaan Salıcı ile görüştüğü ve bu paylaşımları sorduğu ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu'nun Salıcı'ya "Adaylığı için bu kadar ısrar ettiğin arkadaşının bu paylaşımlarından haberin yok muydu? Bu ne rezalet" dediği öğrenildi.

Şerdil Dara Odabaşı (Sağda)

YENİ BİR İSİM OYLANACAK

Yaşanan gelişmelerin ardından gözler Cumartesi günü yapılacak parti meclisi toplantısına çevrildi. Burada Kadıköy için yeni bir ismin oylanması bekleniyor:

İşte Odabaşı'nın adaylığına mal olan o skandal paylaşımları: