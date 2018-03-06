CHP'nin Meclis Grup Toplantısı'nı İptal Etti, Trabzon'a Cenazeye Geldi

Trabzon'da dün ofisinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden CHP eski İl Başkanı ve Parti Meclisi (PM) üyesi Yavuz Karan, son yolculuğuna uğurlandı. Karan'ın cenaze namazına katılmak için bugünkü CHP Meclis Grup Toplantısı'nı iptal eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da cenaze namazında yerini aldı.

Karan için ilk olarak sabah saatlerinde İskenderpaşa Camii önünde bir tören düzenlenirken, törenin ardından Karan'ın cenazesi cenaze namazı için Akçaabat ilçesi Kavaklı Rahman Camii'ne götürüldü. Buradaki cenaze namazına Ankara'dan özel uçakla öğle saatlerinde Trabzon'a gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcıları, CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, Trabzon Valisi Yücel Yavuz, CHP Milletvekilleri, Ak Parti Milletvekilleri, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu, Trabzon Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen, siyasi partilerin il başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve partililer ile çok sayıda seveni katıldı.

Cenaze namazının ardından Karan'ın cenazesi Akçaabat ilçesi Dürbinar mahallesinde bulunan mezarlığa defnedildi. - TRABZON