CHP'nin İBB Adayı Ekrem İmamoğlu, Cami Çıkışı Yuhalandı

CHP'nin İBB Adayı Ekrem İmamoğlu, Cami Çıkışı Yuhalandı

Seçim çalışmaları kapsamında Pendik'te ziyaretlerde bulunan Ekrem İmamoğlu, namaz çıkışı cami önünde toplanan kalabalık tarafından protesto edildi.

23 Haziran'da tekrar edilecek İstanbul seçimleri öncesinde adaylar programlarına son sürat devam ediyor.

EKREM İMAMOĞLU PENDİK'TEYDİ

Geçtiğimiz cuma günü Pendik ve Tuzla'da programlara katılan CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu cuma namazını Pendik Çamçeşme Camii'nde kıldı.

CAMİ ÇIKIŞI YUHALANDI

İmamoğlu, namaz çıkışında cami önünde toplanan kalabalık tarafından protesto edildi.

CHP'nin İBB Adayı Ekrem İmamoğlu, Cami Çıkışı Yuhalandı
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