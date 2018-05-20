İşte CHP'nin İzmir Milletvekili Aday listesi!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan MYK ve PM toplantısında CHP'nin İzmir milletvekili adayları belirlendi.
24 Haziran genel seçimlerinde CHP'nin İzmir milletvekili adayları Parti Meclisi'nde belirlendi.
ADAY LİSTESİ KILIÇDAROĞLU VE KOMİSYON TARAFINDAN ŞEKİLLENDİRİLDİ
CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve genel merkezde kurulan komisyon tarafından şekillendirilen aday listeleri netleşti. Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan MYK ve PM toplantısında CHP'nin İzmir milletvekili adayları belli oldu.
İşte CHP'nin İzmir milletvekili adayları:
İZMİR
1. Bölge
Murat Bakan
Selin Sayek Böke
Özcan Purçu
Kani Beko
Mehmet Ali Çelebi
Tacettin Bayır
Erdal Aslan
2. Bölge
Kemal Kılıçdaroğlu
Ünal Çeriköz
Kamil Okyay Sındır
Atila Setel
Sevda Erdan Kılıç
Mahir Polat
Bedri Serter