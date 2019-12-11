CHP Milletvekili paylaştı: "Bize böyle valiler lazım"

11.12.2019 17:45 | Son Güncelleme: 11.12.2019 17:52

İzmir Valisi Erol Ayyıldız, makamında yaşlı bir vatandaşın derdini dinlerken diz çöktü. O anları paylaşan CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, "Randevumuz vardı, beklemeden odaya alındık. Vali diz çökmüş vatandaşın derdini dinliyor. Bize böyle valiler lazım" dedi.



İzmir Valisi Erol Ayyıldız, makamında bir vatandaşı ağırladı. Vali Ayyıldız, bu sırada vatandaşın derdini dinlerken diz çöktü. O anları ise CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel sosyal medya hesabından paylaştı. Vali Ayyıldız ile randevusu olduğunu ifade eden Sertel, fotoğrafların altına şu notu düştü:



"Erol Ayyıldız'ın makamında çekildi bu fotoğraf. Randevumuz vardı, beklemeden odaya alındık. Vali diz çökmüş vatandaşın derdini dinliyor. Danışmanım Seyfettin Şen o anı ölümsüzleştirdi. Bize böyle valiler lazım. Halkın önünde diz çöküp derman bulanlardan. Kutluyorum."



Vali Ayyıldız'ın vatandaşla olan fotoğrafları sosyal medyada kısa sürede onlarca beğeni aldı. - İZMİR

Kaynak: İHA