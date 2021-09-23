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CHP Lideri Kılıçdaroğlu Rize'de

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
CHP Lideri Kılıçdaroğlu Rize'de

Rize'nin Bozkale Mahallesi'nde vatandaşlarla kahvaltıda bir araya gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çay kanunu için çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

ÇAY, AFYON (İHA) - Rize'nin Bozkale Mahallesi'nde vatandaşlarla kahvaltıda bir araya gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çay kanunu için çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Kahvaltı esnasında konuşan Kılıçdaroğlu, "Çay konusundaki rahatsızlığın gitmesi için uğraşıyoruz. Bunun için biz bir kanun teklifi hazırladık. Buradan bütün siyasi partilere sesleniyorum. Gelin bu kanunu onaylayalım. Gerekirse siz geçirin biz size oy, destek verelim. Rize'nin bu sorununu ortadan kaldıralım" şeklinde konuştu.

İktidar oldukları takdirde kaçak çayları Rize meydanında toplayıp bizzat kendisinin yakacağını dile getiren Kılıçdaroğlu, "Bakın adım gibi biliyorum. Rize'de üreticilerin birçoğu yıllardır iktidara destek veriyor. Ama bugün bakıyoruz ki alın teriniz başkalarına peşkeş çekiliyor. Biz alın teri ve emeğe değer veren bir partiyiz. Herkesin çalışmasını ve kazanmasını istiyoruz. Bunun için bu konuya el koyuyorum. Az önce içerideki kadınlara söz verdim. Kaçak çay Türkiye için ciddi bir sorundur. İnşallah Rizelilerin oylarıyla birlikte iktidar olacağız. Ondan sonra o kaçak çayları toplayıp Rize meydanında yakacağım. Kimsenin Rizelilerin alın terini çalmasına asla izin vermeyeceğim. Eğer ben adaletten, haktan söz ettiysem, 450 kilometre yol yürüdüysem o kaçak çayları toplayıp burada yakmak boynumun borcudur" ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu, Bozkale Mahallesi'ni ziyareti sonrası Rize il merkezinde esnaf ziyaretinde bulundu. - RİZE

CHP Lideri Kılıçdaroğlu Rize'de

CHP Lideri Kılıçdaroğlu Rize'de

CHP Lideri Kılıçdaroğlu Rize'de

CHP Lideri Kılıçdaroğlu Rize'de

CHP Lideri Kılıçdaroğlu Rize'de

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Haber: CHP Lideri Kılıçdaroğlu Rize'de - Haberler
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