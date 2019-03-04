CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan Yerel Seçim Açıklaması: AK Partili Kardeşlerim Bize Oy Verecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Didem Arslan Yılmaz yönetimindeki Türkiye'nin Nabzı programında soruları yanıtladı. Kılıçdaroğlu, yerel seçimlere ilişkin yaptığı açıklamalarda, "Burada İYİ Parti ile aramızda oturup işbirliği yaptık. Saadet Partisi'yle temasımız var. Biz asıl ittifakı sandıkta yapıyoruz. Eğer bir ittifak olacaksa bu ittifakı sandıkta yapacağız. Yönetim, ekonomi, mutfaktaki yangından, işsizlikten şikayeti olan vatandaşlarla sandıkta ittifak yapacağız. AK Partili kardeşlerim, ülkücü kardeşlerim oy verecek. Sonuçta bizim adaylarımızın lehine her görüşten insanların oy vermesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları:

"VATANDAŞ ÇOK DERTLİ"

Meydanlarda mitinglerde aslında ağırlık vermiyorum. Asıl olan mitinge gelmeyen vatandaşlarla, kanaat önderleriyle birlikte olmak. Nabız çok iyi. Çok güzel bir ilgi var. Vatandaşların ekonomik açıdan şikayetleri var özellikle. Hatta birisi bugün 'aç olsan projeyi ne yapacak' diyordu. Bunu söyleyen bir banka müdürüydü. Baktığınızda nabız fena değil, bizim açımızdan iyi. Vatandaş çok dertli. 'Bunları niye dile getirmiyorsunuz?' diyorlar. Biz de Meclis'te, sokakta söylediğimizi belirtiyoruz.

"GÜNDE BİR MİTİNG YAPMAK YERİNE TOPLANTIYI TERCİH EDİYORUZ"

Pendik'te, Sultanbeyli'de kanaat önderleriyle beraber olduk. Onların sorunlarına nasıl çözüm ürettiğimize onlara anlatmak gibi çabamız oldu. Mitingleri ihmal etmiyoruz. Günde bir miting yapmak yerine günde dört toplantı yapmak. O toplantılara CHP'liler gelmiyor, bize mesafeli olanlar, oyunun rengini değiştirmek isteyenler geliyor. Bize arzu ettikleri her soruyu soruyorlar. Biz onlara samimi olarak cevap veriyoruz.

"AK PARTİLİ VE ÜLKÜCÜ KARDEŞİM GELİP BİZE OY VERECEK"

İttifakla ilgili yasa çıktı. Millet ittifakıyla, Cumhur ittifakı gerçekleşti. Yasal altyapısı vardı. Şimdi siyasal partilerin genel yönetimlerde ittifakın söz konusu değil. Yasal altyapısı değil. Burada İYİ Parti ile aramızda oturup işbirliği yaptık. Saadet Partisi'yle temasımız var. Biz asıl ittifakı sandıkta yapıyoruz. Eğer bir ittifak olacaksa bu ittifakı sandıkta yapacağız. Yönetim, ekonomi, mutfaktaki yangından, işsizlikten şikayeti olan vatandaşlarla sandıkta ittifak yapacağız. AK Partili kardeşlerim, ülkücü kardeşlerim oy verecek. Sonuçta bizim adaylarımızın lehine her görüşten insanların oy vermesini istiyoruz.

"BİZİM İŞBİRLİĞİMİZ ÇIKARSIZ BİR İŞBİRLİĞİDİR"

Geçmişte AK Parti'ye veren vatandaşlarımızın çoğunun huzurdan, barıştan, sevgiden yana oy kullanacağını düşünüyorum. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na oy vereceklerini düşünüyorum. Tabanımız açısından oturup, konuştuk. Türkiye'nin yaşanan krizi aşmak, tıkanan demokratik kanalları aşmak gibi, vatandaşın bir görevi var. Demokrasiden yana olanlar bir araya geldiğine göre, oturduk uzun uzun konuşuldu. Onlardan iki genel başkan yardımcısı bizden genel başkan yardımcıları kendi örgütlerimizin nabzını tuttuk, güzel bir işbirliğini gerçekleştirdik. Bu işbirliği çıkarsız bir işbirliğidir.

"KARŞI TARAFTA DAHA BÜYÜK GÜRÜLTÜLER OLDU ASLINDA"

Biz bir yerde belediye başkan adayımızı belirledik diyelim. Sonra işbirliği içerisinde geri çekmek zorunda kaldık. Elbette o arkadaşımızda teşkilatımızda burukluk olacak. İnsani bir şey bu. Ancak neden geri çektiğimizi arkadaşlarımız da gayet iyi biliyorlar. İşbirliği demek zaten fedakarlık yapmak demektir. İYİ Parti de fedakarlık yaptılar. Ankara'da çok ısrarlıydılar. Mansur Bey CHP'den aday oldu. Bursa'yı istedik. Sorunu bir anlamda çözdük. Sonuçta belki de bizim demokrasi tarihimizde örnek olacak bir işbirliğini gerçekleştirdik. Karşı tarafta bir panik havası esti. Alelacele toplandılar ve kendilerine göre bir şeyler yaptı. Öbür tarafta daha büyük gürültüler oldu aslında.

"BU ÜLKEDE HER ŞEY VAR AMA NEDEN HER ŞEY İTHAL EDİLİYOR"

Çiftçi niye malını pahalıya mal eder. Keyfinden mi? Mazota, benzine, ilaca, gübreye, fideye zam yapıyorsun? Çiftçiye diyorsun ki 'eski fiyattan satacaksın'. Adam üretemiyor. Cennet gibi ülkeyi cehenneme çevirdiler bunlar. Bu ülkede ne yetişmez? Fasulye, nohut yetişir, mercimek yetişir. Canlı hayvanı olur bu ülkenin. Şimdi bütün bunların hepsini ithal ediyoruz. Su var, güneş var, hangi gerekçeyle ithal ediyoruz. Ben çiftçiyi desteklerdim. Tarım Kanunu hiç uygulanmadı. Kanun yüzde 1'ini vereceksin diyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Tarım Bakanı Fransa'ya gitsin. Fransız Tarımına yaptığı katkı yüzünden şovalye madalyası alsın.

"BU PARANIN YARISINI ÇİFTÇİYE VERSENİZ TÜRKİYE'Yİ BESLER"

Türkiye'de neler yapılması gerektiğini 13 madde olarak saydık. Kalktılar beni suçladılar. Neden krizden çıkışın yol haritasını bize gösteriyorsun diye. Akıl alacak şey değil. Türkiye'yi kim borçlandırdı? Trump kalkıp, Erdoğan'a şunu mu söyledi: Ey Erdoğan tüm ihaleleri dolarla yap. Köprü geçişler, tüp geçişler, bunları dolarla belirlemesini Trump mı söyledi. Trump A söyler B söyler. Ben kendime bakarım. Londra'daki bir avuç tefeciye ödenen faiz 149 milyar. Çiftçiye bunun yarısını yarısını verseniz bütün dünyayı besler.

"TRUMP'A ERDOĞAN, BAHÇELİ TEPKİ VERMEDİ BEN VERDİM"

Türkiye'nin beka sorunu yok, yöneticilerin beka sorunu var. Dışarıdan gelecek teröre karşı Türkiye'nin önlem alması kadar doğal bir şey var mı? Rahmetli Ecevit, Turgut Özal, Demirel zamanında yok muydu? Trump 'Türkiye'yi mahvederim' dedi. Kim tepki verdi? Ben tepki verdim. Erdoğan tepki verdi mi? Hayır! Bahçeli tepki verdi mi? Hayır.

"MART'IN SONU BAHARDIR SÖZÜNÜ İZMİTLİ BİR VATANDAŞ BULDU"

Bizim medyaya kapalı toplantılarımız var. O toplantılarla görüşüyoruz, tartışıyoruz. Bunlar sayısal olarak ciddiler, bir anlamda kanaat önderleri durumundalar. Kent yoksulları var.Bunlar düne kadar AK Parti'ye oy veriyorlardı. Bunların hepsi belirleyici olacak. İzmit'te kahvede otururken canı yanan bir vatandaş 'Martın sonu bahardır' dedi. Bu çok güzel bir ifadeydi. Hepsinin canı yanmış vaziyette. düne kadar rahat geçinen bu insanlar geçinemiyorlar.

"SAYIN ABDULLAH GÜL İLE 6-7 AY ÖNCE GÖRÜŞTÜM"

Sayın Gül zaten bu konuda açıklama yaptı. Yakın zamanda değil 6-7 ay önce belkide. Taşeron işçileri Türkiye'nin gündemine getiren kim, onlara kadro verilmesinin yolunu açan kim? Biziz. Asgari ücretin 2 bin 200 lira olması söyleyen kim biziz. Asgari ücretlilerin sorunlarını dile getiren kim? Biziz. Onun dışında emekliler var. Emekliye 2 maaş ikramiye verilmelidir diyen kim? Biziz. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde sokak ekonomisi çalıştayı düzenledik. Bunlar sahipsiz insanlar.

"BİZ ÜRETİMDEN HERKESİN KAZANMASINDAN YANA BİR PARTİYİZ"

CHP sosyal demokrat bir partidir. Halktan yana, fakirden, ezilenlerden yanadır. Üretimden yana bir partidir. Herkesin üretmesinden, kazanmasından yana olan bir partidir. Biz bunları her yerde söylüyoruz. Sağa mı kaldı, sola mı kaydı? Hiçbir yere değil. Sol denincedinsiz diyoürlar. Ne dinsizi kardeşim? Sağ deyince varlıklı insanlar deniyor, böyle bir şey yok.

"İSTANBUL'U ALACAĞIZ, EKREM BEY SICAK MESAJLAR VERİYOR"

İstanbul'da onların hayal edemeyeceği şeyi yapacağız. Çok güzel, mutlu bir İstanbul, yeşil İstanbul. İstanbul'u alacağız. Herkesin oyuyla alacağız İstanbul'u. Ekrem Bey'in toplumun her kesimine sıcak mesajlar veren bir arkadaşımız. AK Partiliyi, MHP'liyi, HDP'liyi, Saadet Partiliyi, DP'yi, DSP'yi rahatsız eden bir demeci var mı hayır! Toplumun her kesimini kucaklaşıyor.

"BEYLİKDÜZÜ'NDE YEŞİL VADİ'Yİ GÖRÜNCE BELEDİYECİLİK BU DEDİM"

Ekrem Bey, Beylikdüzü'de büyük başarılara imza attı.Ben Yeşil Vadi'yi görünce 'işte belediyecilik budur' dedim. Her tarafta ağaçlar var. Çevrede insanların oturup, yeşilli seyredecek kafeler var. Şimdi insanlar eğlenmeye de, dinlenmeye de oraya gidiyor. İnsan kıt kanaat imkanlarıyla burayı böyle yaptıysa, devasa bütçeyle İstanbul'a ne yapılmaz, her şey yapılır.

"EKREM BEY GİBİ BİRÇOK ADAYIMIZ İLÇE BELEDİYELERİNDEN GELDİ"

Muharrem Bey'in belediye başkanlığı yok. Ekrem Bey'in belediye başkanlığı var. Beylikdüzü'nden gelip Ekrem Bey, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. Bursa Nilüfer, Konyaaltı, Seyhan belediye başkanlarımız oradaki büyük şehirlere belediye başkanı oldu. Seferhisar Belediye Başkanı Tunç Bey, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. Belediyeciliği yaşayacak, görecek, başarısını katlayacak ve bir üste talip olacak.

"AÇLIK SINIRININ ALTINDA OLAN AİLELERE YARDIM EDECEĞİZ"

Ekrem Bey dedi ki 'Ben şu kadar kişiye istihdam yaratacağım' dedi, sonra Binali Bey de dedi. Başbakanken niye yaratmadın. Bir kenti düşünüyorsanız, kenti bütün boyutlarıyla düşünmelisiniz. Biz İzmir'de 35 bin haneye 10 kilo soğan, 10 kilo patatesi getirip evlerine teslim ettik. Vatandaşın derdinederman olmak derman belediyeciliğidir. Bir hanenin geliri açlık sınırının altındaysa elektrik, su, doğal gaz harcamalarının bir bölümünü almayacağız.

"FAKİR MAHALLELERDE AYRIMCILIK YAPACAĞIZ"

Ekrem Bey İstanbulluların oylarıyla gelecek. Gerçek anlamda İstanbul'a hizmet verecektir. Bütün belediye başkan adayı arkadaşlarıma şunu söylüyorum, 'Şu bana oy verdi, bu vermedi demeyeceksiniz' Bir yerde ayrımcılık yapabilirsiniz, fakir mahallelere daha fazla hizmet götüreceksiniz.

"SAYIN AKŞENER'LE ORTAK MİTİNGLER YAPACAĞIZ"

Mansur Bey, Beypazarı'nı tüm Türkiye'ye tanıttı. Başarılı bir insan. Arkasında başarı hikayesi var. İstanbul'da da uyum içinde, Ankara'da da, Balıkesir'de, Denizli'de tüm arkadaşlarımız çalışıyorlar. Sayın Akşener'le ortak mitingler yapacağız.

"SUÇ BİREYSELDİR, BABASINA AİT SUÇ VARSA BABA SUÇLUDUR"

Tunç Soyer'in babası nedeniyle oğlunun yargılanmasını, suçlu ilan edilmesi gibi bir anlayışı asla benimsedim. Suç bireyseldir. Babaya ait bir suç varsa baba suçludur. Tunç Bey Türkiye'de tükenen tohumları yeniden ektirdi. Aziz Bey'in başlattığı çok güzel projeler var. Kırsalla kent arasında gelir dağılımı dengeleri konusunda çok güzel çalışmalar yaptı. Kooperatifler kurdurdu. İzmirliler'in hizmetine sundu.