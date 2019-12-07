CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun dayısı hayatını kaybetti
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun dayısı hayatını kaybetti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dayısı Hasan Ali Gündüz hayatını kaybetti. Gündüz'ün cenazesi yarın Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

07.12.2019 00:49 | Son Güncelleme: 07.12.2019 00:58
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun dayısı hayatını kaybetti

Genel Başkanı 'nun dayısı Hasan vefat etti.

Gündüz'ün cenazesi yarın Ankara Batıkent Cemevi'nde düzenlenecek tören sonrası Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Törene Kemal Kılıçdaroğlu da katılacak.

CHP AYDIN MİLLETVEKİLİ YILDIZ'DAN BAŞSAĞLIĞI

CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu'nun dayısı Hasan Ali Gündüz'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diledi.


Haber Videosu

: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun dayısı hayatını kaybetti
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