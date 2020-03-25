CHP'li Yavuzyılmaz, Zonguldak'a tanı kiti gönderilmesini istedi
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Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Zonguldak, Politika

CHP'li Yavuzyılmaz, Zonguldak'a tanı kiti gönderilmesini istedi

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Zonguldak'a acil olarak koronavirüs tanı kiti gönderilmesini istedi.

25.03.2020 11:50 | Son Güncelleme: 25.03.2020 11:50
CHP'li Yavuzyılmaz, Zonguldak'a tanı kiti gönderilmesini istedi

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Zonguldak'a acil olarak koronavirüs tanı kiti gönderilmesini istedi.

Yavuzyılmaz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin Zonguldak'ta herkesi endişeye sevk eden bazı gelişmelerin yaşandığını, bugün itibarıyla Zonguldak'ta en az 12 koronavirüs pozitif vakası bulunduğunu ileri sürdü.

Zonguldak'ta tanı kiti bulunmadığı için numunelerin Ankara veya Bolu'ya gönderilerek test edildiğini dile getiren Yavuzyılmaz, bu işlemin 24 saatlik bir zaman kaybına yol açtığını kaydetti.

Zonguldak'a acil olarak tanı kitinin gönderilmesini ve il geneline dağıtılmasını isteyen Yavuzyılmaz, kentte KOAH hastalığının yaygın olduğunu, bundan dolayı da solunum cihazlarının gönderilmesi gerektiğini söyledi.

Yavuzyılmaz, Zonguldak'ta bulunan hastanelerin koruyucu malzeme sıkıntısının giderilmesi ve ödenek sorununun çözülmesinin önemine işaret ederek, "Zonguldak'taki yetkililerden şeffaf bilgi bekliyoruz. Toplam vaka sayısı, yapılan testlerin pozitif veya negatif sayıları, karantinaya alınan ve çıkanların sayısı, ilçe sayısı, her hastanın temas ettiği kişi sayısı, cinsiyet ile yaş bilgisi ve vefat eden hasta sayıları konusunda Zonguldak kamuoyunu bilgilendirmeleri gerekmektedir." diye konuştu.

Yavuzyılmaz, koronavirüsten korunmanın yolunun kişisel koruyucu tedbirlerin alınması ve evde kalınması olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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