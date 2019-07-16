CHP'li Veli Ağbaba'dan şaşırtan iddia: Her şey çok güzel olacak diyen Pamela'nın konseri iptal edilmiş
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, şarkıcı Pamela'nın yenilenen İstanbul seçimlerinde "Her şey çok güzel olacak" paylaşımı yaptığı için Malatya'daki konserinin iptal edildiğini ileri sürdü.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Malatya'da 17-21 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 23. Uluslararası Malatya Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali kapsamında sahne alacak Pamela'nın konserinin iptal edildiğini iddia etti.
"BAŞKANLAR DEĞİŞİYOR, ANLAYIŞLAR DEĞİŞMİYOR"
Twitter hesabından Pamela konseri hakkında paylaşım yapan Ağbaba, "Malatya Kayısı Fuarı 5 yıl sonra tekrar yapılıyor. İstanbul seçimlerinde 'Her şey çok güzel olacak' dediği için sanatçı Pamela'nın Malatya Kayısı Fuarı'ndaki konseri iptal edilmiş. 1 Temmuzda afişlerdeki Pamela 15 Temmuz'da silinmiş. Başkanlar değişiyor, anlayış değişmiyor" dedi. Ağbaba'nın tweetinin ardından şarkıcı Pamela'dan konu hakkında bir açıklama gelmedi.
YORUMLAR (19)
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SİZ BAŞKASINA YAPINCA İYİ DE BAŞKASI SİZE YAPINCA NİYE ORTALIĞI FERFELEYE BOĞUYORSUNUZCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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sanatçılar da kendi işine baksın iyi olmuş lüks içinde yaşayıp burunlarını her şeye sokuyorlarCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Olabilir herşeyin bir bedeli var cehape alişan konseri veriyormu aynaya bakınCevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır
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kafalar aynı tepemizdeki aynı . . . . . tepedeki giderse kafalarda yumuşama olur. . . . . .Cevap Yaz 4 14 Yayından Kaldır
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kazandığınız beldiyelerden onlarca insanın ekmeğini ellerinden aldınız ulan sanatcı kadarda mı fakirin değeri yokCevap Yaz 16 4 Yayından Kaldır
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tabiki iptal olacaktı ne sandın herkes kendi çifliğinde ötecekCevap Yaz 47 35 Yayından Kaldır
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neolmuş yani siz önce kazandığınız belediyelerden çıkardığınız işçilerin hesabını verin konser çok mu önemliCevap Yaz 48 27 Yayından Kaldır
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Çok lazımdı.Cevap Yaz 35 15 Yayından Kaldır
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İyi ya işte demekli millete rağmen yapılan işleri millet istemiyor, bende olsam bu sanatçıların artık hiçbirşeyine gitmem. Mahsun gibi tıpkı. . Nasıl sesini kesti mahsun?Cevap Yaz 34 15 Yayından Kaldır
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gitsin istanbulda konser versin. . . . olsun bitsinCevap Yaz 29 17 Yayından Kaldır
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