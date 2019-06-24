CHP'li vekilden Ali İhsan Yavuz'a 23 Haziran göndermesi: Bir şeyler hissedebiliyor musun?

23 Haziran İBB Başkanı seçiminin Ekrem İmamoğlu'nun galibiyetiyle sonuçlanmasının ardından CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Koç paylaşımında, "Hani hiçbir şey olmadı; ama bir şeyler oldu hissettim diyen arkadaş; bir şeyler hissedebiliyor musun?" ifadelerini kullandı.

CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Koç, İstanbul'da tekrarlanan seçimde AK Partili Binali Yıldırım ile girdiği yarışı 805 bin 662 oy farkla kazanan CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun galibiyetine değindi.

"BİR ŞEYLER HİSSEDEBİLİYOR MUSUN? HADİ KOLAY GELSİN"

Koç, "Sayın Ali İhsan Yavuz; Hani hiçbir şey olmadı; ama bir şeyler oldu hissettim diyen arkadaş; bir şeyler hissedebiliyor musun? Hadi kolay gelsin! Milletle zıtlaşmanın, sandığı tekmelemenin demokratik sonuçlarını siz de görüyorsunuz. Milletimiz demokrasiye sahip çıktı!" ifadelerini kullandı.

İşte Koç'un yaptığı o paylaşım;