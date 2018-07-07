CHP'li Vekil Saliha Sera Kadıgil Sütlü, Yemin Metnini Okuyamadı

"Ezan" paylaşımıyla gündeme gelen Saliha Sera Kadıgil Sütlü 27. dönem TBMM yemin törenine damga vurdu. Genç vekil önündeki yemin metnini okuyamadı.İkinci denemesinde de başarısız olan Saliha Sera Kadıgil Sütlü, daha sonra metni okuyabildi.

"EZAN" TWEETLERİYLE GÜNDEME GELMİŞTİ

CHP'nin İstanbul Milletvekili olan Saliha Sera Kadıgil Sütlü, daha önce attığı tweetlerle gündeme gelmişti.

SALİHA SERA KADIGİL SÜTLÜ KİMDİR?

Saliha Sera Kadıgil Sütlü, 29 Kasım 1984 tarihinde İstanbul'da doğdu. 2003 yılında Vefa Lisesinden, 2007 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden derece ile mezun oldu. 2007 yılında İstanbul Üniversitesi Özel Hukuk alanında başladığı Yüksek Lisans eğitimini 2010 yılında "Sinema Eserleri" üzerine yazdığı tezi ile tamamladı. İstanbul Üniversitesi Özel Hukuk alanındaki doktora eğitimi devam etmektedir. İleri seviyede İngilizce bilmektedir. İstanbul'da bulunan Kadıgil Hukuk Bürosu'nun sahibi olan Kadıgil, 2008 yılından bu yana İstanbul Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Yürütme Kurulu Üyesidir.