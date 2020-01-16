CHP'li Tanal, Külliye'deki kongre salonunun kiralandığını iddia ederek Meclis'e soru önergesi sundu

16.01.2020 11:32 | Son Güncelleme: 16.01.2020 11:36

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, çok konuşulacak bir iddiada bulundu. Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nin salonun kiralandığını iddia eden Tanal, Meclis'e konuyla ilgili soru önergesi sundu.

Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a yönelik soru önergesi veren Tanal, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nin saatlik, günlük, haftalık kira bedelinin ne kadar olduğunu sordu.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi

"BİR ÖNERİM VAR"

Salonun kiraya verilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tanal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlerin evlenmemesine yönelik sözlerini hatırlatarak, "Sayın Cumhurbaşkanı, geçtiğimiz günlerde 'Gençlerimiz genç yaşta evlenemiyor. Çoğu 30'u aşkın evleniyor ya da evde kalıyor' şeklinde bir açıklama yaptı. Madem Cumhurbaşkanı, gençlerin evde kalmasına çok üzülüyor ve kızıyor, kendisine bir önerim var. Düğün salonu fiyatları cep yakıyor. Gençler biraz da salon kiralama ücretinden korktukları için evliliği öteliyor. Bu yüzden gençlerimizin düğün ve nişan merasimleri, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılsın. Gençlerden de salon kirası almayıversinler.

"SÜNNET DÜĞÜNLERİNİ DE YAPALIM"

Zaten Sayın Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı "Milletin evi" olarak nitelendiriyor. Evlenmek isteyenlere, kendi ifadesiyle evde kalmış gençlere bir katkı olsun. Gençleri düğün salonu masrafından kurtarsın. Ayrıca Erdoğan, gençlerden en az 3 çocuk yapmalarını istiyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da 'ideal' çocuk sayısını, "Mutlaka 2'nin üzerinde, 3,4 gibi" açıkladı. E sünnet düğünü törenleri de masraflı. Çocukların sünnet düğünlerini de Beştepe'nin salonlarında yapalım" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yanıtlaması talebiyle TBMM Başkanlığı'na sunduğu soru önergesi şöyle:

Cumhurbaşkanlığı Sarayı bünyesindeki Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde toplantı, konferans, merasim, sosyal ve kültürel ekinlik düzenlemek isteyen kurumlardan, sivil toplum kuruluşlarından, derneklerden, vakıflardan, şahıslardan salon kiralama bedeli mi alınmaktadır?

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nin ücret, kira tarifesi hangi kriterlere göre belirleniyor?

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nin saatlik kira bedeli ne kadardır, günlük kira bedeli ne kadardır, haftalık kira bedeli ne kadardır?

2020 yılı için Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nin salon kirasına zam yapılmış mıdır? Şayet yapılmışsa zam oranı ne kadardır?

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi, düğün, nişan gibi merasimler için de kiralanmakta mıdır?

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nden elde edilen kira bedelleri hangi hesapta toplanmaktadır? Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nin kira gelirleri nerelere harcanmaktadır?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bünyesindeki Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nin kurumlara, STK'lara, vakıflara, derneklere, şahıslara kira karşılığı tahsis edilmesinin yasal dayanağı nedir?

Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Milletin evi" olarak nitelendirilen Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na bağlı kongre ve kültür merkezlerinde, salonlarında düzenlenen etkinliklerden ücret alınması, gelir elde edilmesi yasal mıdır, etik midir, mevzuata, yönetmeliği uygun mudur?

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Gençlerin evlilik yaşının giderek yukarı doğru çıktığını belirten Erdoğan, "Kızlarımız da erkeklerimiz de çoğu 30'u aşkın evleniyor veyahut da çoğu evde kalıyor. Böyle şey olur mu? Bu büyük tehlikeye hep birlikte karşı koymalıyız" dedi ve evlilik tavsiyesinde bulunmuştu.