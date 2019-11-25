CHP'li Özkoç'tan Muharrem İnce'ye sert sözler: Namertsin

25.11.2019 12:20 | Son Güncelleme: 25.11.2019 12:44

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Muharrem İnce'nin, "Kendisi ile ilgili kumpasın CHP Genel Merkezi'nde üretildiği" yönündeki açıklamalarına cevap verdi. Özkoç, "Dedikodun tamamen yalandır. Bu iddiayı kanıtlamazsan namertsin" ifadelerini kullandı.

"KANITLAMAZSAN..."

Muharrem İnce'nin, "Bana kumpas CHP Genel Merkezi'nde kuruldu" açıklamasına CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç sosyal medyadan cevap verdi. Özkoç, "Muharrem İnce, 7/24 TV programlarından ayrılmamakta, ortaya çeşitli dedikodular atarak yandaş medyaya adımızı, partimizi malzeme yapmakta, yaralamaktadır. Kanıtın varsa konuş, yoksa sus! Dedikodun tamamen yalandır. Bu iddiayı kanıtlamazsan namertsin" dedi.

"DEDİKODULAR CHP GENEL MERKEZİ'NDE ÜRETİLDİ"

Beştepe'deki görüşme iddiasına, bugün Yalova'daki evinde düzenlediği basın toplantısıyla yanıt veren İnce, kendisiyle ilgili 'dedikoduların' CHP Genel Merkezi'nde üretildiğini savunmuş, "Beni yıpratmak için harcadıkları enerjiyi AKP'ye harcasalar emin olun iktidar olurlar" ifadesini kullanmıştı.

İnce, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "Genel Başkan 'Biliyorum, şaşırmadım, doğrudur' dedi. O zaman kandırılmış. Neyi biliyorsun, ne doğru? Kendisine sordum, cevap vermedi. Bunu öğrenmek benim hakkım" demişti.

NE OLMUŞTU?

Sözcü yazarı Rahmi Turan'ın "Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen CHP'li" iddiası Türkiye gündemine bomba gibi düşmüştü. Geçtiğimiz günlerde "Kaynağıma göre Erdoğan ile görüşen isim Muharrem İnce" açıklamasını yaparak tartışmalara farklı bir boyut getiren Turan, daha sonra hata yaptığını belirterek, Muharrem İnce ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür dileyen bir yazı kaleme alacağını açıklamıştı. Turan ayrıca, haber kaynağının da Talat Atilla olduğunu söylemişti.

Talat Atilla ise, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu konu ile ilgili açıklama yapmaya davet etmişti. Atilla, "Açıklama makul bir sürede gelmezse yeni bir açıklama daha yapacağım" şeklinde konuşmuştu.