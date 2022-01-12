CHP'li Özel, Enes Kara gibi hisseden gençlere telefon numarasını verdi: Bana ulaşın, birlikte çare arayalım - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

CHP'li Özel, Enes Kara gibi hisseden gençlere telefon numarasını verdi: Bana ulaşın, birlikte çare arayalım

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Politika

Türkiye, tıp fakültesi öğrencisi Enes Kara'nın yurtta yaşadığı baskılar sonrası gelen intihar haberiyle sarsılırken, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den dikkat çeken bir çağrı geldi. Enes Kara gibi hisseden, umutsuzluğa kapılmış gençlere seslenen CHP'li Özel, Twitter hesabından telefon numarasını paylaşarak "Bana ulaşın, birlikte çare arayalım" dedi.

Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi 20 yaşındaki Enes Kara önceki gün, kaldığı öğrenci yurdunda yaşadığı baskılardan ve gelecek kaygısından dolayı intihar etti.

CHP'Lİ ÖZEL'DEN ÇOK KONUŞULACAK PAYLAŞIM

Kara'nın ölümü Türkiye'yi ayağa kaldırırken, CHP Grup Başkanvekili Özür Özel'den çok konuşulacak bir Twitter paylaşımı geldi.

TELEFON NUMARASI VERİP "BANA ULAŞIN" DEDİ

Kendisini Enes Kara gibi hisseden ve umutsuzluğa kapılmış gençlere seslenen CHP'li Özel, telefon numarasını paylaşarak "Bana ulaşın, birlikte çare arayalım" çağrısında bulundu.

Özel paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

"Enes Kara gibi benzer ya da farklı sebeplerle cemaat/tarikat/vakıf yurtlarına mahkum edilmiş kendisini risk altında hisseden umutsuzluğa kapılmış her bir kardeşime çağrımdır: Bana ulaşın, birlikte çare arayalım. Hallederiz! Telefon numaram 0 312 420 52 67 ve mail adresim eczozgurozel@gmail.com"

CHP'li Özel, Enes Kara gibi hisseden gençlere telefon numarasını verdi: Bana ulaşın, birlikte çare arayalım

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (3)

 CHP'nin ağır topu Oğuz Kağan Salıcı, canlı yayında erken seçim için tarih verdi

CHP'nin ağır topu Oğuz Kağan Salıcı, canlı yayında erken seçim için tarih verdi

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title