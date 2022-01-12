CHP'li Özel, Enes Kara gibi hisseden gençlere telefon numarasını verdi: Bana ulaşın, birlikte çare arayalım

Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi 20 yaşındaki Enes Kara önceki gün, kaldığı öğrenci yurdunda yaşadığı baskılardan ve gelecek kaygısından dolayı intihar etti.

CHP'Lİ ÖZEL'DEN ÇOK KONUŞULACAK PAYLAŞIM

Kara'nın ölümü Türkiye'yi ayağa kaldırırken, CHP Grup Başkanvekili Özür Özel'den çok konuşulacak bir Twitter paylaşımı geldi.

TELEFON NUMARASI VERİP "BANA ULAŞIN" DEDİ

Kendisini Enes Kara gibi hisseden ve umutsuzluğa kapılmış gençlere seslenen CHP'li Özel, telefon numarasını paylaşarak "Bana ulaşın, birlikte çare arayalım" çağrısında bulundu.

Özel paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

"Enes Kara gibi benzer ya da farklı sebeplerle cemaat/tarikat/vakıf yurtlarına mahkum edilmiş kendisini risk altında hisseden umutsuzluğa kapılmış her bir kardeşime çağrımdır: Bana ulaşın, birlikte çare arayalım. Hallederiz! Telefon numaram 0 312 420 52 67 ve mail adresim eczozgurozel@gmail.com"

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