CHP'li Mahmut Tanal, İzmir otoyolunu 2 saatte geçen Demet Akalın için savcılara soruşturma çağrısında bulundu

16.08.2019 08:38

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı İstanbul-İzmir otoyolundan geçti. Şarkıcı, yoldan bir fotoğraf paylaşarak çok beğendiğini söyleyince Erdoğan arayarak teşekkür etti.

CHP'li Mahmut Tanal ise Demet Akalın'ın yasal hız sınırını aştığını iddia ederek hakkında soruşturma açılması için savcıları göreve çağırdı. Tanal aynı zamanda Demet Akalın'ın paylaşımının ardında arayarak teşekkür eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da özür dilemesi gerektiğini söyledi.

"AKALIN HAKKINDA DERHAL SORUŞTURMA AÇILMADI"

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımlarda bulunan Tanal, savcıları göreve davet ederek şunları söyledi: "İstanbul/İzmir arasındaki mesafe, trafik kurallarındaki hız sınırı ihlal edilmeden 2 saate bitirilemez.

1-Bu iddiada bulunan Demet Akalın hakkında kanunu İhlal ettiği için derhal soruşturma açılmalı

2-Cumhurbaşkanı suç ve suçluyu övdüğü İçin özür dilemeli.

"3 SAATLİK YOLCULUĞU NASIL 2 SAATTE TAMAMLIYOR"

Sanatçı Demet Akalın, yeni açılan paralı İstanbul-İzmir Otoyolu'nda yolculuğunu 2 saatte tamamladığını söylüyor, fotoğraf paylaşıp iktidarı övüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Akalın'ı telefonla arayıp teşekkür ediyor. Gelelim herkesin atladığı ayrıntıya; Açılışı yapılan İstanbul-İzmir Otoyolu, 426 kilometre. Otomobillerin otoyollardaki hız sınırı 120 kilometre. Sabit 120 km hızla hareket edilse bile yolculuk 3 saat 33 dakika sürer. Peki nasıl oluyor da Demet Akalın yolculuğunu 2 saatte tamamlıyor?"

"CUMHURBAŞKANI HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILMASI GEREKİYOR"

Demet Akalın, açıkça Karayolları Yönetmeliği'nin hız kurallarını düzenleyen 100. maddesini ihlal etmiş oluyor. Trafik kurallarını ihlal eden, kanunu dinlemeyen Demet Akalın için Cumhuriyet Savcılarını göreve davet ediyorum. Trafik kurallarını ihlal eden, kanunu dinlemeyen birisine, Cumhurbaşkanı da nasıl oluyor telefonla arayıp teşekkür eder? Cumhurbaşkanı hakkında da suç ve suçluyu övmekten soruşturma açılması gerekiyor."