CHP'li Fahrettin Kayhan'ın 15 Temmuz iddiası İBB Meclisi'ni karıştırdı! AK Partili Göksu kürsüye yürüdü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi oturumunda CHP'li Fahrettin Kayhan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik 15 Temmuz iddiaları büyük tartışma yarattı. Meclis'in tansiyonu Kayhan'ın sözleriyle bir anda yükselirken, AK Parti Grup Başkan Vekili Tevfik Göksu sinirle kürsüye yürüdü. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı. Gerginliğin anbean artması sonrası oturuma ara verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nin haziran ayı oturumları bugün de devam etti. 3. oturumun birleşiminde gündem dışı konuşmalar sırasında CHP'li Fahrettin Kayhan'ın, 15 Temmuz'la ilgili yaptığı konuşma tartışma yarattı.

Terör örgütü FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili iddialarda bulunan CHP'li Kayhan'ın sözleri, Meclis'in tansiyonunu yükseltti.

"BİZİM GENEL BAŞKANIMIZ BAKIRKÖY'DEYDİ"

15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaçacak yer aradığını iddia eden Kayhan; "Bizim genel başkanımız Bakırköy'deydi. Cumhurbaşkanımız gibi havadan uçakla nereye gideceğim diye görüşmeler yapmıyordu" ifadelerini kullandı.

OTURUMA ARA VERİLDİ

Kayhan'ın bu sözlerini, Meclis'te AK Parti ve MHP sıraları tepkiyle karşıladı. İBB AK Parti Grup Başkan Vekili Tevfik Göksu, CHP'li meclis üyesi Fahrettin Kayhan'ın sözleri üzerine meclis kürsüsüne yürüdü. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı. CHP'li Kayhan'ın kürsüden sataşması devam edince Meclis'te üyeler, birbirinin üzerine yürüdü. Gerginlik dinmeyince oturuma ara verildi.