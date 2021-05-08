CHP'li Cihangir İslam: HDP Millet İttifakı içinde yer almalı
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CHP'li Cihangir İslam: HDP Millet İttifakı içinde yer almalı

CHP'li Cihangir İslam: HDP Millet İttifakı içinde yer almalı
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Saadet Partisi'nden istifa ettikten sonra CHP rozeti takan Cihangir İslam'dan Millet İttifakı'nı karıştıracak sözler geldi. İslam, "Israrla HDP'nin de Millet İttifakı'nın içinde olmasını başından beri savundum, hala daha savunuyorum" ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi'nden istifa ettikten sonra bir süre siyasete bağımsız olarak devam eden Cihangir İslam, CHP'ye geçmesinin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Independent Türkçe'ye konuşan Prof. Dr. Cihangir İslam, "CHP'nin içinde bulunduğu Millet İttifakı'nda HDP de yer almalı mı?" sorusunun yanıtladı. İslam, "Israrla HDP'nin de Millet İttifakı'nın içinde olmasını başından beri savundum, hala daha savunuyorum. Tabii birtakım problemler tek taraflı değil, siyasetin içinden baktığınız zaman daha farklı" dedi.

"FARKLI KİMLİKLERLE BENZER SİYASETLER GÜDÜLEBİLİR"

İslam konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Sivil toplum bize şunu öğretti; farklı kimliklerle benzer siyasetler güdülebilir. Yani bugün siyasete baktığınızda bazı siyasetçiler -bugün bizi yönetenler de öyle düşünüyor- zannediyor ki ben tek bir kimlik yaratırsam, tek bir kimlik oluşturursam, ülke düze çıkar. Hayır böyle değil. Önemli olan şudur: Farklılıklarımıza rağmen sizinle biz aynı mekânı bir hukuk sistemi, bir adil sistem içerisinde paylaşabiliyor muyuz? Birbirimizin arkasını kollayabiliyor muyuz? Birlikte iş yapabilme becerimiz var mı? Yöneticimizi bu ülkeyi yöneteceğimizi, mevzuatımızı birlikte tayin edebiliyor muyuz?"

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