CHP'li Cihaner, genel başkan adaylığını açıkladı
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CHP'li Cihaner, genel başkan adaylığını açıkladı

CHP Parti Meclisi Üyesi İlhan Cihaner, CHP'nin hafta sonu yapılacak 37'nci Olağan Kurultayı'nda genel başkan adayı olduğunu açıkladı.

CHP'li Cihaner, genel başkan adaylığını açıkladı
23.07.2020 10:58 | Son Güncelleme: 23.07.2020 11:01

CHP Parti Meclisi Üyesi İlhan Cihaner, CHP'nin hafta sonu yapılacak 37'nci Olağan Kurultayı'nda genel başkan adayı olduğunu açıkladı. Cihaner, "Cumhuriyet Halk Partisinin genel başkanlığı dünyayı değiştirebilecek bir konumdur. Önce partimizi sonra ülkemizi sonra dünyayı değiştirmeye talibiz" dedi.

CHP Parti Meclisi Üyesi İlhan Cihaner, genel merkezde basın toplantısı düzenledi. Cihaner, parti içi eleştirileri sınırlı tutacağını belirterek, "Partimizin tarihsel rolü en iyi şekilde 'kurtuluşun ve kuruluşun partisi' olarak tarif edilebilir. Bu niteliği gereği, yaptıkları ve hatta yapmadıklarıyla nasıl bir ülkede yaşayacağımızı belirleme potansiyeli vardır. Temel eleştirimiz partimizin bu potansiyelini, devasa insan kaynağını ve tarihsel birikimini yeterince verimli kullanmadığı yönündedir. Öncelikle kurultayımızın pandemi şartlarında düzenlenmesinin kurultayın verimli ve demokratik koşullarda yapılmasının önünde büyük engel oluşturduğunu belirtmeliyim. Onur üyeleri ve partililerimizin katılmayacağı bir kurultay, iktidar dinamizmini örgütümüze taşıyamaz. Ancak şimdi bize düşen bu kurultayı tarihsel önemine uyacak şekilde gerçekleştirmeye çalışmaktır" dedi.

'CHP'NİN DE İHTİYAÇ DUYDUKLARI VAR'Cihaner, kurultayda son yıllarda gerilimi yaşanan iki hattın tartışılması gerektiğini ifade ederek "Partimizin ana siyasi hattı ne olacak? Partimizin iç işleyişi ne kadar demokratik olacak? Bu tartışmaları elden geldiğince kurultay gündemine taşımaya çalışacağız. Kurultayımız CHP geleneğini geleceğe taşıma göreviyle karşı karşıya. Geçmişe dönmek için değil, geleceği kurmak için, yurdumuzda ve dünyada ön şartsız barış için, eğitim, sağlık, beslenme, barınma, çalışma hakkı için, çocuk, kadın, yaşlı, engelli, LGBT, her inancın, her kimliğin, her etnisitenin bir arada ve eşit yaşamalarının ön koşulu olan laiklik için, insancıl bilim ve yaratıcı sanat için, özgürlüklerin koruyucusu adalet için, ırmaklarımız, denizlerimiz, dağlarımız, ormanlarımız, hayvanlarımız için, gelecek için CHP'ye ihtiyaç var. CHP'nin de ihtiyaç duydukları var" ifadesini kullandı. 'GENEL BAŞKANLIĞA ADAY OLDUM'

Cihaner, CHP'nin kurucu geleneği Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde verilen Kurtuluş Savaşı'nın en zorlu günlerinde bile mücadeleyi kişilerle değil, Meclis'le yürütmesiyle doğduğunu ifade eden Cihaner, "Öyleyse bugün CHP'nin en güçlü yönetim organı Parti Meclisi olmalıdır. Liderin seçtiği Parti Meclisi'ne değil, üyelerin seçtiği Parti Meclisi'nin temsilcisi liderlere ihtiyacımız var. Liderin partisine değil, halkın partisine ihtiyacımız var. Liderin aldığı kararlara uyan milletvekillerine değil, üyelerin, delegelerin, milletvekillerinin karar alma süreçlerine katıldığı MYK ve Parti Meclisine ihtiyacımız var. Bu ilkeleri parti yasalarına dönüştürmeyi amaçlayanlardan biri olarak Genel Başkanlığa aday oldum. Cumhuriyet Halk Partisinin genel başkanlığı dünyayı değiştirebilecek bir konumdur. Önce partimizi sonra ülkemizi sonra dünyayı değiştirmeye talibiz" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Manşet

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